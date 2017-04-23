«Енисей» обыграл «Кубань» и поднялся на третье место
«Енисей» дома взял верх над «Кубанью» (2:0) в 33-м туре первенства ФНЛ.
У победителей отичились Сергей Самодин (37-я минута) и Азер Алиев (90-я).
Команда Андрея Тихонова с 51 очком занимает на данный момент третье место, краснодарцы с 46 баллами остались на седьмой строчке.
В следующем туре «Енисей» 29 апреля сыграет на выезде с «Факелом», а «Кубань» в тот же день примет «Динамо».
Матч
Голы
Самодин 37 (1:0). Алиев 90 (2:0).
Состав
Енисей: Опарин, Гультяев, Чичерин, Кичин, Алиев, Ланин, Камеш, Иванов, Саркисов, Самодин, Козлов
Кубань: Дюпин, Бендзь, Бугаев, Байрыев, Лобкарёв, Гай, Маляров, Алейник, Якуба, Гогниев, Обухов
Судья:
Антон Анопа (Россия)
Место и дата
23 апреля 11:00, Футбол-арена Енисей, Онлайн-трансляция
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