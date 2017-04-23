Александр Бубнов: «Краснодар» - явный фаворит в матче с «Арсеналом»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча «Краснодар» - «Арсенал» в 24-м туре чемпионата России.

- «Краснодар» здесь – явный фаворит. Команда Игоря Шалимова не слабее «Локомотива», а железнодорожники даже в Туле забили три безответных мяча, - заявил Бубнов.

По его мнению, краснодарцы сегодня одержат победу со счетом 3:0.

Матч начнется в 17:00 по московскому времени.