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Гризманн прервал интервью после вопроса о своем будущем

Источник:  ASКомментарии

Полузащитник «Атлетико» Антуан Гризманн после матча 33-го тура примеры с «Эспаньолом» (1:0) прервал интервью после того, как репортер спросил его о том, останется ли он в команде.

– Вы много раз говорили о том, что счастливы здесь, но при этом не знаете, что будет дальше. Вы остаетесь при этом же мнении или уверены в том, что продолжите играть за «Атлетико», – спросил журналист.

– На этом достаточно, ладно? – ответил француз и ушел в раздевалку.

Позднее пресс-служба «Атлетико» прокомментировала этот инцидент, заявив, что репортер телеканала beIN нарушил оговоренные правила, по которым Гризманна можно было спрашивать только о прошедшей игре.

Напомним, 26-летний полузащитник стал автором единственного гола в матче.

Матч

Эспаньол - Атлетико - 0:1 (0:0)

Голы

Гризманн 73 (0:1).

Состав

Эспаньол: Лопес Д., Кариколь, Рейес Д., Лопес Х. (Наварро, 82), Фуэго, Лопес Д., Пьятти, Хурадо (Рейес Х., 82), Санчес, Кайседо (Баптистао, 62), Морено

Атлетико: Облак, Хименес, Луис, Савич, Годин, Карраско (Гамейро, 64), Коке, Габи, Сауль, Гризманн, Торрес (Парти, 46)

Предупреждения:

Кайседо, 30; Пьятти, 63; Санчес, 90 - Годин, 27; Сауль, 57

Судья:

Виканди Гарридо Иньяки (Испания)

Место и дата

22 апреля 21:45, Корнелья-Эль Прат, Онлайн-трансляция

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