Гризманн прервал интервью после вопроса о своем будущем

Полузащитник «Атлетико» Антуан Гризманн после матча 33-го тура примеры с «Эспаньолом» (1:0) прервал интервью после того, как репортер спросил его о том, останется ли он в команде.

– Вы много раз говорили о том, что счастливы здесь, но при этом не знаете, что будет дальше. Вы остаетесь при этом же мнении или уверены в том, что продолжите играть за «Атлетико», – спросил журналист.

– На этом достаточно, ладно? – ответил француз и ушел в раздевалку.

Позднее пресс-служба «Атлетико» прокомментировала этот инцидент, заявив, что репортер телеканала beIN нарушил оговоренные правила, по которым Гризманна можно было спрашивать только о прошедшей игре.

Напомним, 26-летний полузащитник стал автором единственного гола в матче.