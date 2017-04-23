Гризманн прервал интервью после вопроса о своем будущем
Полузащитник «Атлетико»
Антуан Гризманн после матча 33-го тура примеры с «Эспаньолом» (1:0) прервал
интервью после того, как репортер спросил его о том, останется ли он в команде.
– Вы много раз говорили о том, что счастливы здесь, но при этом не знаете, что будет дальше. Вы остаетесь при этом же мнении или уверены в том, что продолжите играть за «Атлетико», – спросил журналист.
– На этом достаточно, ладно? – ответил француз и ушел в раздевалку.
Позднее пресс-служба «Атлетико» прокомментировала этот инцидент, заявив, что репортер телеканала beIN нарушил оговоренные правила, по которым Гризманна можно было спрашивать только о прошедшей игре.
Напомним, 26-летний полузащитник стал автором единственного гола в матче.
Матч
Эспаньол - Атлетико - 0:1 (0:0)
Голы
Гризманн 73 (0:1).
Состав
Эспаньол: Лопес Д., Кариколь, Рейес Д., Лопес Х. (Наварро, 82), Фуэго, Лопес Д., Пьятти, Хурадо (Рейес Х., 82), Санчес, Кайседо (Баптистао, 62), Морено
Атлетико: Облак, Хименес, Луис, Савич, Годин, Карраско (Гамейро, 64), Коке, Габи, Сауль, Гризманн, Торрес (Парти, 46)
Предупреждения:
Кайседо, 30; Пьятти, 63; Санчес, 90 - Годин, 27; Сауль, 57
Судья:
Виканди Гарридо Иньяки (Испания)
Место и дата
22 апреля 21:45, Корнелья-Эль Прат, Онлайн-трансляция