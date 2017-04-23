Букмекеры считают «Манчестер Сити» фаворитом матча с «Арсеналом»
Букмекерские конторы выставили котировки на полуфинальную встречу Кубка Англии между «Арсеналом» и «Манчестер Сити».
Победа лондонского клуба в основное время оценивается коэффициентом 4,17, тогда как виктория манкунианцев идет за 1,77.
За ничью букмекеры предлагают 4,07.
Игра на стадионе «Уэмбли» в Лондоне начнется сегодня в 17:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Напомним, накануне в первом полуфинальном матче «Челси» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 4:2.
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