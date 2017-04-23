Юрий Белоус: На «Крестовском» плохой газон из-за климата? Это отговорка для бездельников

Роман Павлюченко: Я понимаю, что открывали новую арену и «Зенит» должен выиграть, но надо играть в честный футбол

Форвард «Урала» Роман Павлюченко рассказал о своем удалении в матче 24-го тура премьер-лиги с «Зенитом» на «Санкт-Петербург Арене».