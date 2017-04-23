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Юрий Белоус: На «Крестовском» плохой газон из-за климата? Это отговорка для бездельников

Источник:  «Евро-футбол.ру»Комментарии

Бывший президент ФК «Москва» Юрий Белоус подверг критике новый домашний стадион «Зенита».

- Переезд на новый стадион, конечно, большое событие для «Зенита», а еще лучше будет, когда на нем будет собираться под 70 тысяч зрителей. Но сейчас опять пошли разговоры, что на нем будут перестраивать вип-ложи и прочее… Чуть ли не 10 лет строили этот стадион – для того чтобы на нем было такое ужасное поле?! И чья это ответственность, непонятно. Нужно, чтобы арену скорее передали в собственность «Зениту» и было четкое и ясное понимание, кому отвечать за этот стадион.

На «Крестовском» плохой газон из-за климата? А чем климат в Англии лучше, чем климат в Санкт-Петербурге?! Климат – это отговорка для бездельников и профнепригодных людей. При нынешних технологиях поля являются сложными аграрно-инженерными сооружениями с отоплением, подогревом и прочими возможностями, поэтому все эти разговоры – в пользу бедных, - цитирует Белоуса портал «Евро-Футбол.ру».

 

Напомним, во втором тайме матча «Зенит» - «Урал» главный арбитр Алексей Еськов удалил с поля трех футболистов команды гостей.

В результате, питерцы одержали победу со счетом 2:0.

Матч

Зенит - Урал - 2:0 (0:0)

Голы

Иванович 86 (1:0). Молло 90 (2:0).

Состав

Зенит: Лунев, Цаллагов, Смольников, Иванович, Кришито, Жулиано, Жирков (Нету, 63), Данни, Юсупов (Молло, 53), Кокорин (Шатов, 44), Дзюба

Урал: Заболотный, Динга, Балажиц, Данцев, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Кулаков, Павлюченко, Лунгу (Меркулов, 68), Ильин

Предупреждения:

Дзюба, 86; Кришито, 89 - Бикфалви, 23; Емельянов, 40; Павлюченко, 60

Удаления:

нет - Павлюченко, 60; Бикфалви, 60; Емельянов, 86

Судья:

Алексей Еськов (Россия)

Место и дата

22 апреля 14:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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