«Манчестер Юнайтед» стал ближе к подписанию Белотти после травмы Ибрагимовича

«Манчестер Юнайтед» стал ближе к заключению соглашения с нападающим «Торино» Андреа Белотти после того, как форвард манкунианцев Златан Ибрагимович получил серьезную травму, сообщает Daily Mirror.

По данным издания, в списке желаемых приобретений «МЮ» 23-летний игрок сборной Италии идет под номером один. Однако команде Жозе Моуринью придется выплатить отступные в размере 84 миллионов фунтов. Такая сумма прописана в контракте форварда с «Торино», заключенном в декабре прошлого года.

В этом сезоне Белотти в 29 матчах серии А забил 25 мячей.

Напомним, Ибрагимович получил повреждение крестообразных связок в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Андерлехтом».