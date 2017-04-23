«Тосно» сыграло вничью с «Лучом-Энергией» и продлило беспроигрышную серию до пяти матчей

«Тосно» в гостевом матче 33-го тура ФНЛ сыграло вничью с «Лучом-Энергией» со счетом 1:1.

За гостей отличился Александр Кутьин, за хозяев – Иван Столбовой. Команда из Владивовстока не реализовала пенальти в концовке матча.

Напомним, в 34-м туре «Тосно» 29 апреля примет «Спартак-2», «Луч-Энергия» в тот же день сыграет на выезде с «Тамбовом».

Команда из Ленинградской области набрала 65 очков и занимает второе место в ФНЛ, клуб из Владивостока с 39 баллами остался на двенадцатом месте. Лидер первенства «Динамо», в активе которого 71 очко уже гарантировало себе выход в премьер-лигу на следующий сезон. На счету хабаровского СКА, который занимает третье место, 50 баллов в 32 матчах.