«Тосно» сыграло вничью с «Лучом-Энергией» и продлило беспроигрышную серию до пяти матчей
«Тосно» в гостевом матче
33-го тура ФНЛ сыграло вничью с «Лучом-Энергией» со счетом 1:1.
За гостей отличился Александр Кутьин, за хозяев –
Иван Столбовой. Команда из Владивовстока не
реализовала пенальти в концовке матча.
Напомним, в 34-м туре «Тосно» 29 апреля примет «Спартак-2», «Луч-Энергия»
в тот же день сыграет на выезде с «Тамбовом».
Команда из Ленинградской области набрала 65 очков и занимает
второе место в ФНЛ, клуб из Владивостока с 39 баллами остался на двенадцатом
месте. Лидер первенства «Динамо», в активе которого 71 очко уже гарантировало
себе выход в премьер-лигу на следующий сезон. На счету хабаровского СКА,
который занимает третье место, 50 баллов в 32 матчах.
Матч
Луч-Энергия - Тосно - 1:1 (0:1)
Голы
Кутьин 45 (0:1). Столбовой 83 (1:1).
Состав
Луч-Энергия: Котляров, Попов, Насадюк, Коломыц (Столбовой, 71), Кашкавал, Машнев, Ребко, Носов, Гриднев, Килин, Пономаренко
Тосно: Нигматуллин, Дугалич, Абазов, Никитин, Богаев, Кашчелан, Галиулин, Мухаметшин, Палиенко, Заболотный, Кутьин
Место и дата
23 апреля 11:00, Динамо, Онлайн-трансляция