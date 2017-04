Энтони Джошуа: Я не вижу никакого смысла в том, чтобы драться в Америке

Чемпион мира по версии IBF в тяжелом весе британец Энтони Джошуа не намерен предпринимать шаги, чтобы сделать себе имя за океаном.

- Не думаю, что меня станут больше уважать, если я начну боксировать в Америке. Это претенденты должны приезжать к нам.

Кроме того, мы знаем о таком понятии, как домашнее судейство. Не хочу, чтобы говорили о том, что я боксирую только у себя на заднем дворе. Но для этого необязательно боксировать только в Штатах. И здесь мы снова возвращаемся к финансовому аспекту, - заявил Джошуа.

Anthony Joshua Sees No Reason To Fight in U.S. To Raise Profile https://t.co/msEVf798fa #boxing pic.twitter.com/Kapk5hkgPf