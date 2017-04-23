Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь1 : 2Оренбург
Футбол  Краснодар- : -Арсенал Тула
Футбол  Реал- : -Барселона
Футбол  Крылья Советов- : -Рубин
Футбол  Арсенал- : -Манчестер Сити
Футбол  Лион- : -Монако
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Энтони Джошуа: Я не вижу никакого смысла в том, чтобы драться в Америке

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  BoxingsceneКомментарии

Чемпион мира по версии IBF в тяжелом весе британец Энтони Джошуа не намерен предпринимать шаги, чтобы сделать себе имя за океаном.

- Не думаю, что меня станут больше уважать, если я начну боксировать в Америке. Это претенденты должны приезжать к нам. 

Кроме того, мы знаем о таком понятии, как домашнее судейство. Не хочу, чтобы говорили о том, что я боксирую только у себя на заднем дворе. Но для этого необязательно боксировать только в Штатах. И здесь мы снова возвращаемся к финансовому аспекту, - заявил Джошуа.

Напомним, 29 апреля в Лондоне Энтони Джошуа сразится с украинцем Владимиром Кличко. Но кону будут стоять чемпионские пояса WBA и IBF.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Энтони Джошуа: Бой против Фьюри стал бы для меня крупнейшим в карьереЧемпион мира в тяжелом весе по версии IBF британец Энтони Джошуа надеется встретиться на ринге с соотечественником Тайсоном Фьюри.Представлен официальный ролик к поединку Кличко – Джошуа (видео)Компания Showtime представила официальный промо-ролик к поединку между чемпионом мира в тяжелом весе по версии IBF британцем Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко.Энтони Джошуа: Тайсон, заткнись, и просто назови дату нашего бояЧемпион мира в тяжелом весе по версии IBF британец Энтони Джошуа ответил на провокационное высказывание соотечественника Тайсона Фьюри.Уайлдер будет экспертом на ТВ во время поединка Кличко – ДжошуаЧемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер примет участие в трансляции чемпионского поединка между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа.Тайсон Фьюри: Кличко пытается копировать мой стиль перед боем с Джошуа. Это просто смешноЭкс-чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри отпустил саркастическое замечание в адрес своего бывшего соперника Владимира Кличко.Владимир Кличко: В поражении от Фьюри виноват только я сам, но теперь впереди ДжошуаЭкс-чемпион мира в тяжелом весе Владимир Кличко намерен вернуть себе былые позиции в поединки с британцем Энтони Джошуа.«6 лет не мог ходить. Мама носила на руках». Кто успешен и в боксе, и в бизнесе«6 лет не мог ходить. Мама носила на руках». Кто успешен и в боксе, и в бизнесеОдни всю жизнь строят карьеру в бизнесе, другие – в спорте. Есть человек, который делает это одновременно.Виталий Кличко: Опыт Владимира победит молодость и напор ДжошуаМэр Киева Виталий Кличко поделился ожиданиями от поединка своего младшего брата Владимира с британцем Энтони Джошуа.Украина наступает. Бои Кличко, Ломаченко и Усика в апрелеУкраина наступает. Бои Кличко, Ломаченко и Усика в апреле«Советский спорт» рассказывает о главных поединках месяца.Карл Фроч: Кличко подойдет к бою на «Уэмбли» в своей лучшей форме, а Джошуа может не хватить опытаЭкс-чемпион мира в суперсреднем весе британец Карл Фроч не считает своего соотечественника Энтони Джошуа фаворитом в предстоящем поединке с Владимиром Кличко.Эрик Молина: Джошуа – настоящее и будущее мирового бокса. Ничего хорошего Кличко не ожидаетАмериканский тяжеловес Эрик Молина уверен в победе Энтони Джошуа над Владимиром Кличко.Виталий Кличко: Мускулы в боксе – не главное, все зависит от головы. Владимир победит ДжошуаМэр Киева Виталий Кличко верит в то, что его брат Владимир сможет победить олимпийского чемпиона Лондона британца Энтони Джошуа.Энтони Джошуа: Думаю, что я смогу нокаутировать Кличко. Это произойдет внезапноЧемпион мира по версии IBF в тяжелом весе Энтони Джошуа уверен в своих силах в преддверии поединка с Владимиром Кличко.Энтони Джошуа: Уайлдеру надо драться с более сильными соперникамиБританский боксер Энтони Джошуа считает, что Деонтей Уайлдер избегает встреч с сильными соперниками.Владимир Кличко: Мое поражение Фьюри – польза для тяжелого весаВладимир Кличко: Мое поражение Фьюри – польза для тяжелого весаВ немецком Кельне прошла пресс-конференция Владимира Кличко и чемпиона IBF британца Энтони Джошуа.Владимир Кличко: Джошуа - это моя копияУкраинский тяжеловес Владимир Кличко поделился ожиданиями от поединка с британцем Энтони Джошуа.Деонтей Уайлдер: Выбрал Вашингтона, потому что остальные плачут, говоря обо мнеДеонтей Уайлдер: Выбрал Вашингтона, потому что остальные плачут, говоря обо мнеЧемпион мира в тяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер неожиданно не стал хвалить своего «нового мешка».Леннокс Льюис: Кличко еще может доставить проблемы ДжошуаЭкс-чемпион мира в тяжелом все Леннокс Льюис поделился ожиданиями от боя Владимир Кличко - Энтони Джошуа.Владимир Кличко: Бой с Джошуа – самое большое испытание, Энтони является копией меняЭкс-чемпион мира в тяжелом весе Владимир Кличко поделился ожиданиями от предстоящего поединка с британцем Энтони Джошуа.Владимир Кличко: Я одержим целью в третий раз стать чемпионом мира, нужно совершить еще одно «убийство»Украинский тяжеловес Владимир Кличко настраивается на ответственный поединок с британцем Энтони Джошуа за два чемпионских пояса.
Хоккей
Ковальчук пройдет обследование в Германии в связи с травмой колена
Бокс
Энтони Джошуа: Я не вижу никакого смысла в том, чтобы драться в Америке
Футбол
«Енисей» обыграл «Кубань» и поднялся на третье место
Футбол
«Манчестер Юнайтед» стал ближе к подписанию Белотти после травмы Ибрагимовича
все новости
Энтони Джошуа
Энтони Джошуавсе новости