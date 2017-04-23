«Оренбург» на выезде обыграл «Томь»

Алексей Стрепетов: Вопросы есть и к Луческу, и к отдельным игрокам «Зенита». Клуб должен решить, что делать с тренером и этими футболистами

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о возможной отставке главного тренера петербургского клуба Мирчи Луческу.