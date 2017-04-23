Ковальчук пройдет обследование в Германии в связи с травмой колена

Нападающий СКА и сборной России Илья Ковальчук пройдет медобследование в Германии в связи с травмой колена, сообщил ТАСС агент игрока Юрий Николаев.

Ранее член совета директоров питерцев Александр Медведев сообщил, что хоккеист доигрывал концовку сезона с травмой и из-за повреждения может пропустить чемпионат мира.

«Он улетел в Германию, пока сложно что-то сказать по срокам. Я не врач», - сказал Николаев.

В завершившемся сезоне Ковальчук в регулярном чемпионате КХЛ набрал 78 (32+46) очков в 60 играх. В плей-офф он в 18 матчах набрал 9 очков (6+3) очков, став в составе СКА обладателем Кубка Гагарина.





