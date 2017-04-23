Алексей Морозов: «Крылья Советов» продолжат существование, только если будет найден новый спонсор

Управляющий директор Молодежной хоккейной лиги Алексей Морозов рассказал об очередных финансовых проблемах, с которыми столкнулись московские «Крылья Советов».

- Ситуация с «Крыльями» тяжелая - у компании, с которой мы подписывали пятилетнее соглашение, поменялось руководство. И новое руководство отказалось вкладываться в спорт. Жизнь стремительно меняется, к сожалению, теперь все по-новому.

Шансов, что прежний спонсор продолжит поддержку, не осталось. Теперь клуб можно сохранить, только если будет найден новый спонсор. Надеюсь, в год семидесятилетия легендарного клуба он будет найден, - заявил Морозов.

Столичная команда заняла 14-е место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата в сезоне-2016/17 и не смогла пробиться в плей-офф.

Напомним, в 2011 году «Крылья» уже были вынуждены ликвидировать команду мастеров из-за отсутствия финансовых гарантий.





