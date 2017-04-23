Алексей Стрепетов: Если бы игра с «Уралом» проходила в равных составах, у «Зенита» были бы большие проблемы
Бывший
футболист «Зенита» Алексей Стрепетов в разговоре с корреспондентом «Советского
спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от победы петербургского
клуба над «Уралом» (2:0) в матче 24-го тура РФПЛ.
– От «Зенита» мы в праве были ожидать другой игры, особенно
на таком великолепном стадионе. Было видно, что «Урал» более организован и
лучше держит мяч. Команда Тарханова играет в современный правильный футбол, и
если бы игра проходила в равных составах, у «Зенита» были бы большие проблемы.
–
Судья ошибался или его решения были верными?
– Еськов допустил грубую ошибку, удалив Бикфалви. В случае с красной Емельянова стычку спровоцировал Дзюба. У «Урала» наверняка есть вопросы к судейству, из-за которого игра превратилась в избиение соперника. Я всегда считал Еськова квалифицированным арбитром и ждал от него более качественной работы.
Александр Спивак: Реакция игроков «Урала» на решения судьи – это нормально
– «Зенит»
способен обойти ЦСКА в борьбе за вторую путевку в Лигу чемпионов?
– Мы все ждем от «Зенита» хорошего футбола, но его пока нет. «Зенит» может бороться с ЦСКА, если команда будет полностью отдаваться игре. У футболистов должно быть желание, но я его не вижу. Будем верить, что «Зенит» найдет свою игру и опередит армейцев, – сказал Стрепетов в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Алексей Стрепетов: Вопросы есть и к Луческу, и к отдельным игрокам «Зенита». Клуб должен решить, что делать с тренером и этими футболистами
Напомним,
матч закончился победой петербургского клуба со счетом 2:0. Отличились
Бранислав Иванович и Йоан Молло. «Урал» доигрывал матч ввосьмером после
удалений Романа Павлюченко, Эрика Бикфалви и Романа Емельянова.
«Зенит» набрал 46 очков и остался на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ. На втором идет ЦСКА с 47 баллами, лидирует «Спартак», в активе которого 54 очка. «Урал» с 29 баллами остался на десятом месте. Следующий матч команда Мирчи Луческу проведет 26 апреля на выезде против «Оренбурга», уральцы 25 апреля сыграют в гостях со «Спартаком».
Матч
Голы
Иванович 86 (1:0). Молло 90 (2:0).
Состав
Зенит: Лунев, Цаллагов, Смольников, Иванович, Кришито, Жулиано, Жирков (Нету, 63), Данни, Юсупов (Молло, 53), Кокорин (Шатов, 44), Дзюба
Урал: Заболотный, Динга, Балажиц, Данцев, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Кулаков, Павлюченко, Лунгу (Меркулов, 68), Ильин
Предупреждения:
Дзюба, 86; Кришито, 89 - Бикфалви, 23; Емельянов, 40; Павлюченко, 60
Удаления:
нет - Павлюченко, 60; Бикфалви, 60; Емельянов, 86
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
22 апреля 14:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция