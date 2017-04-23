Алексей Стрепетов: Если бы игра с «Уралом» проходила в равных составах, у «Зенита» были бы большие проблемы

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от победы петербургского клуба над «Уралом» (2:0) в матче 24-го тура РФПЛ.

– От «Зенита» мы в праве были ожидать другой игры, особенно на таком великолепном стадионе. Было видно, что «Урал» более организован и лучше держит мяч. Команда Тарханова играет в современный правильный футбол, и если бы игра проходила в равных составах, у «Зенита» были бы большие проблемы.

– Судья ошибался или его решения были верными?

– Еськов допустил грубую ошибку, удалив Бикфалви. В случае с красной Емельянова стычку спровоцировал Дзюба. У «Урала» наверняка есть вопросы к судейству, из-за которого игра превратилась в избиение соперника. Я всегда считал Еськова квалифицированным арбитром и ждал от него более качественной работы.

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– «Зенит» способен обойти ЦСКА в борьбе за вторую путевку в Лигу чемпионов?

– Мы все ждем от «Зенита» хорошего футбола, но его пока нет. «Зенит» может бороться с ЦСКА, если команда будет полностью отдаваться игре. У футболистов должно быть желание, но я его не вижу. Будем верить, что «Зенит» найдет свою игру и опередит армейцев, – сказал Стрепетов в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, матч закончился победой петербургского клуба со счетом 2:0. Отличились Бранислав Иванович и Йоан Молло. «Урал» доигрывал матч ввосьмером после удалений Романа Павлюченко, Эрика Бикфалви и Романа Емельянова.

«Зенит» набрал 46 очков и остался на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ. На втором идет ЦСКА с 47 баллами, лидирует «Спартак», в активе которого 54 очка. «Урал» с 29 баллами остался на десятом месте. Следующий матч команда Мирчи Луческу проведет 26 апреля на выезде против «Оренбурга», уральцы 25 апреля сыграют в гостях со «Спартаком».