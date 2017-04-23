Матс Зукарелло: Защитники «Рейнджерс» вдохновляли форвардов

Форвард «Рейнджерс» Матс Зукарелло подвел итоги серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Монреалем» (4-2).

В субботу «Рейнджерс» победил на своем льду (3:1), а 29-летний норвежец сделал дубль.

«Серия получилась очень упорной, команды бились. «Монреаль» играл здорово, с ними тяжело бороться. Нам пришлось нелегко, но у нас есть характер.

Лундквист играл невероятно, а вся команда стояла друг за друга. Также великолепны были наши защитники. Они блокировали броски, проводили силовые приемы. Здорово, что позади тебя играют такие люди.

Форвардов вдохновляет, как Джирарди, Макдона и Стаал могут прибавлять, проводить силовые приемы, разыгрывать шайбу и блокировать броски», – приводит слова Зукарелло официальный сайт НХЛ.

Во втором раунде «Рейнджерс» сыграют с победителем серии «Оттава» – «Бостон».