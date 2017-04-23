Алексей Стрепетов: Вопросы есть и к Луческу, и к отдельным игрокам «Зенита». Клуб должен решить, что делать с тренером и этими футболистами

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о возможной отставке главного тренера петербургского клуба Мирчи Луческу.

– Луческу понимает, что если он выполнит задачу попасть в Лигу чемпионов, его оставят в команде. Если «Зенит» туда не попадет – это катастрофа, и руководству придется задуматься о смене главного тренера, потому что такой футбол нам не нужен. Вопросы есть не только к Луческу, но и к отдельным игрокам, у которых проблемы с самоотдачей. Клуб должен решить, что делать с тренером и такими футболистами, – сказал Стрепетов в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, Луческу возглавляет «Зенит» с лета 2016 года. Под его руководством команда вылетела в 1/16 финала Лиги Европы от «Андерлехта», а в чемпионате России идет на третьем месте, набрав 46 очков. У лидера чемпионата «Спартака» 54 балла в активе, у ЦСКА, который занимает второе место – 47.