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Клод Жюльен: Лундквист стал, без сомнения, лучшим игроком «Рейнджерс» в серии

Источник:  NHLКомментарии

Главный тренер «Монреаля» Клод Жюльен подвел итоги серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Рейнджерс» (2-4), отметив голкипера соперников Хенрика Лундквиста.

«Серия получилась равной. Причина того, что она закончилась в том, что они забили больше голов, ведь все победы соперника были в одну шайбу.

Мы делали все, что могли, чтобы забить. Но перед нами был голкипер, который, без сомнения, стал их лучшим игроком. И мы не смогли забросить эти шайбы.

Дело не в том, что мы не старались. Мы разбирали наши голевые моменты и голевые моменты соперника. И у нас их было даже больше, но они лучше их использовали. Нам немного не хватило удачи. Вместе со старанием – это те факторы, которые необходимы.

Это была непростая серия, в которой наши игроки бились и старались так, насколько это было возможно», – приводит слова Жюльена официальный сайт НХЛ.

Напомним, в субботу «Рейнджерс» одержали четвертую победу в серии, переиграв «Монреаль» на своем льду (3:1).

Матч

Рейнджерс - Монреаль - 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Голы:

Емелин (Лехконен, Радулов), 6:19 (0:1). Зукарелло (Зибанежад, Макдона), 22:26 (1:1 - бол.). Зукарелло (Миллер, Хэйс), 33:31 (2:1). Степан (Джирарди), 59:42 (3:1 - п.в.).

Место и дата

23 апреля 03:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция

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