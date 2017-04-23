Илья Геркус: «Локомотив» будет требовать наказания арбитра Иванова
Президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что клуб будет требовать наказания Сергея Иванова, главного арбитра матча 24-го тура РФПЛ, в котором железнодорожники сыграли вничью с «Амкаром» (3:3).
По мнению главного тренера «Локомотива» Юрия Семина, Иванов ошибочно назначил пенальти в ворота столичной команды, а также засчитал гол из положения вне игры.
«Мы предпримем все возможное в рамках действующих процедур, чтобы подобные действия не оставались безнаказанными, - сказал Геркус. - Будем требовать наказания главного судьи и линейного, непосредственно участвовавшего в эпизоде с несправедливым назначением пенальти и голом, забитым с многочисленными, а мы насчитали четыре, нарушениями правил».
Матч
Голы
Бодул 21 (0:1). Миранчук А. 42 (1:1). Тарасов 53 (2:1). Фернандеш 56 (3:1 - пен.). Бодул 61 (3:2 - пен.). Прокофьев 88 (3:3).
Состав
Локомотив: Гилерме, Янбаев, Кверквелия, Чорлука (Михалик, 79), Тарасов, Баринов, Миранчук А., Денисов И., Фернандеш, Ари, Майкон (Пейчинович, 80)
Амкар: Хомич, Конде, Занев, Идову, Зайцев, Баланович (Прокофьев, 64), Костюков (Гасилин, 69), Гол, Гиголаев, Комолов (Йовичич, 46), Бодул
Предупреждения:
Тарасов, 70 - Идову, 20; Хомич, 55
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
22 апреля 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция