Александр Спивак: Реакция игроков «Урала» на решения судьи – это нормально

Бывший футболист «Зенита» Александр Спивак в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от победы петербургского клуба над «Уралом» (2:0) в матче 24-го тура РФПЛ.

– Если честно, удаления были не по делу. Одно на второе наложилось, такая судьба матча. Игроки «Урала» вышли против «Зенита» как на последний матч, поэтому их реакция на решения судьи – это нормально.



– Как вам открытие стадиона?

– Думаю, вы будете со мной согласны, что мы этого стадиона ждали очень долго. Даже не мы с вами, а Санкт-Петербург, весь город. Я не очень впечатлен. Тем более это самый дорогой стадион в мире.



– «Спартак» проиграл «Ростову», это увеличило шансы «Зенита» догнать красно-белых?

– После матча «Спартак» - «Зенит» я говорил, что красно-белые выше петербуржцев, это факт. Впереди еще много туров, все могут потерять очки, но честно скажу, что я не видел игры у «Зенита», – сказал Спивак в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, матч закончился победой петербургского клуба со счетом 2:0. Отличились Бранислав Иванович и Йоан Молло. «Урал» доигрывал матч ввосьмером после удалений Романа Павлюченко, Эрика Бикфалви и Романа Емельянова.

«Зенит» набрал 46 очков и остался на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ. На втором идет ЦСКА с 47 баллами, лидирует «Спартак», в активе которого 54 очка. «Урал» с 29 баллами остался на десятом месте. Следующий матч команда Мирчи Луческу проведет 26 апреля на выезде против «Оренбурга», уральцы 25 апреля сыграют в гостях со «Спартаком».