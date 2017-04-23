Александр Спивак: Реакция игроков «Урала» на решения судьи – это нормально
Бывший футболист «Зенита» Александр Спивак в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от победы петербургского клуба над «Уралом» (2:0) в матче 24-го тура РФПЛ.
– Если честно, удаления были не по делу. Одно на второе наложилось, такая судьба матча. Игроки «Урала» вышли против «Зенита» как на последний матч, поэтому их реакция на решения судьи – это нормально.
– Как вам открытие стадиона?
– Думаю, вы будете со мной согласны, что мы этого стадиона ждали очень долго. Даже не мы с вами, а Санкт-Петербург, весь город. Я не очень впечатлен. Тем более это самый дорогой стадион в мире.
– «Спартак» проиграл «Ростову», это увеличило шансы «Зенита» догнать красно-белых?
– После матча «Спартак» - «Зенит» я говорил, что красно-белые выше петербуржцев, это факт. Впереди еще много туров, все могут потерять очки, но честно скажу, что я не видел игры у «Зенита», – сказал Спивак в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, матч закончился победой петербургского клуба со счетом 2:0. Отличились Бранислав Иванович и Йоан Молло. «Урал» доигрывал матч ввосьмером после удалений Романа Павлюченко, Эрика Бикфалви и Романа Емельянова.
«Зенит» набрал 46 очков и остался на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ. На втором идет ЦСКА с 47 баллами, лидирует «Спартак», в активе которого 54 очка. «Урал» с 29 баллами остался на десятом месте. Следующий матч команда Мирчи Луческу проведет 26 апреля на выезде против «Оренбурга», уральцы 25 апреля сыграют в гостях со «Спартаком».
Матч
Голы
Иванович 86 (1:0). Молло 90 (2:0).
Состав
Зенит: Лунев, Цаллагов, Смольников, Иванович, Кришито, Жулиано, Жирков (Нету, 63), Данни, Юсупов (Молло, 53), Кокорин (Шатов, 44), Дзюба
Урал: Заболотный, Динга, Балажиц, Данцев, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Кулаков, Павлюченко, Лунгу (Меркулов, 68), Ильин
Предупреждения:
Дзюба, 86; Кришито, 89 - Бикфалви, 23; Емельянов, 40; Павлюченко, 60
Удаления:
нет - Павлюченко, 60; Бикфалви, 60; Емельянов, 86
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
22 апреля 14:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция