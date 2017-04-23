Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь1 : 2Оренбург
Футбол  Краснодар- : -Арсенал Тула
Футбол  Реал- : -Барселона
Футбол  Крылья Советов- : -Рубин
Футбол  Арсенал- : -Манчестер Сити
Футбол  Лион- : -Монако
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Магнитка» намерена продлить контракт с Зариповым

Источник:  Р-СпортКомментарии

Вице-президент по хоккейной деятельности магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин сообщил, что клуб намерен продлить контракт с нападающим Данисом Зариповым.

«Намерены ли мы оставить Зарипова? Да. Ведем ли мы работу в этом направлении? Я одним словом отвечу - да», - цитирует Величкина «Р-Спорт».

Контракт 36-летнего Зарипова с «Магниткой» истекает 30 апреля 2017 года.

В завершившемся сезоне уральский клуб дошел по финала Кубка Гагарина, где уступил СКА. В плей-офф Зарипов в 18 матчах забросил 15 шайб и отдал 7 результативных передач. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ковальчук пройдет обследование в Германии в связи с травмой коленаНападающий СКА и сборной России Илья Ковальчук пройдет медобследование в Германии в связи с травмой колена, сообщил ТАСС агент игрока Юрий Николаев.Илья Ковальчук хочет вернуться в НХЛФорвард СКА Илья Ковальчук, возможно, вновь будет играть в НХЛ. Об этом сообщает Sportsnet.ХК ЦСКА объявит имя нового главного тренера 1 маяПрезидент ПХК ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, что команда определиться с новым главным тренером 1 мая.«Нефтехимик» расторг контракт с защитником Федотовым«Нефтехимик» расторг контракт с защитником Александром Федотовым по соглашению сторон, сообщается на официальном сайте команды.«Слован» не намерен выходить из КХЛБратиславский «Слован» настроен продолжить выступление в Континентальной хоккейной лиге.Максим Третьяк: Дедушка следит за мной. Но издалекаМаксим Третьяк: Дедушка следит за мной. Но издалекаВнук прославленного хоккеиста, вратарь «Адмирала» Максим Третьяк рассказал корреспонденту «Советского спорта» о серии с «Авангардом».Китайских клубов в КХЛ станет большеПрезидент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко не исключил появления в КХЛ новых клубов из Китая.Ржига останется тренером «Слована» еще на сезонЧлен правления «Слована» Юрай Широки сообщил, что главный тренер Милош Ржига останется в команде еще на сезон.Праздник в Питере, вечный Билл и спаситель «Спартака». События хоккейной неделиПраздник в Питере, вечный Билл и спаситель «Спартака». События хоккейной неделиГлавные события хоккейной недели – в дайджесте «Советского спорта».Агент: Контракт Береглазова с «Рейнджерс» подписан на два годаАгент защитника Алексея Береглазова Гари Гринстин рассказал, что контракт игрока с «Нью-Йорк Рейнджерс» рассчитан на два года.Шамил Хуснутдинов: Уверен, что Ткачев останется в «Ак Барсе»Директор казанского «Ак Барса» Шамил Хуснутдинов рассказал когда в команде появятся новые звезды уровня Даниса Зарипова и Алексея Морозова.Береглазов сменил «Магнитку» на «Нью-Йорк Рейнджерс»Защитник магнитогорского «Металлурга» Алексей Береглазов принял решение перейти в «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщается на официальном сайте клуба НХЛ.Владислав Третьяк: Разве Ковальчук в плохой форме? СКА стал чемпионом (видео)Владислав Третьяк: Разве Ковальчук в плохой форме? СКА стал чемпионом (видео)Президент ФХР и лучший хоккеист XX века дал интервью обозревателю «Советского спорта».Агент Дацюка: Слухи, что Павел завершит карьеру – абсолютная ложьАгент Дэн Милстейн, представляющий интересы нападающего СКА Павла Дацюка, опроверг информацию, что его клиент завершит карьеру из-за проблем с ногой.Дацюк опроверг слухи о желании завершить карьеруНападающий СКА Павел Дацюк прокомментировал информацию о возможном завершении карьеры из-за травмы ноги.«Шестеркин думал: «е-мое, что это было?» Уникальные истории главного по вратарям«Шестеркин думал: «е-мое, что это было?» Уникальные истории главного по вратарямПочему Коскинен перестал сходить с ума, чему ошибки финна должны научить Шестеркина и чем ближайший чемпионат мира идеален для Василевского.Геннадий Величкин: Сезон «Магнитки» можно оценить как на удовлетворительно с плюсомВице-президент магнитогорского «Металлурга» по хоккейной деятельности Геннадий Величкин подвел итоги сезона.Александр Медведев: Ковальчуку надо решить проблемы с коленом, после чего можно говорить о ЧМ-2017Форвард СКА Илья Ковальчук может пропустить чемпионат мира из-за травмы колена, сообщил вице-президент клуба Александр Медведев.Береглазов, Антипин и Мозякин вызваны в сборную России для подготовки к ЧМВице-президент по хоккейной деятельности «Металлурга» Геннадий Величкин сообщил, что защитники Алексей Береглазов и Виктор Антипин, а также нападающий Сергей Мозякин вызваны в расположение сборной России для подготовки к чемпионату мира.Иван Скобрев: «Динамо» в состоянии ставить глобальные задачи на следующий годТренер по физической подготовке «Динамо» Иван Скобрев высказался о выступлении команды в плей-офф и планах на новый сезон.
Хоккей
Ковальчук пройдет обследование в Германии в связи с травмой колена
Бокс
Энтони Джошуа: Я не вижу никакого смысла в том, чтобы драться в Америке
Футбол
«Енисей» обыграл «Кубань» и поднялся на третье место
Футбол
«Манчестер Юнайтед» стал ближе к подписанию Белотти после травмы Ибрагимовича
все новости
Металлург Мг
Металлург Мгкалендарьстатистика
Геннадий Величкин
Геннадий Величкинвсе новости
Данис Зарипов
Данис Зариповвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости