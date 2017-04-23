«Магнитка» намерена продлить контракт с Зариповым

Вице-президент по хоккейной деятельности магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин сообщил, что клуб намерен продлить контракт с нападающим Данисом Зариповым.

«Намерены ли мы оставить Зарипова? Да. Ведем ли мы работу в этом направлении? Я одним словом отвечу - да», - цитирует Величкина «Р-Спорт».

Контракт 36-летнего Зарипова с «Магниткой» истекает 30 апреля 2017 года.

В завершившемся сезоне уральский клуб дошел по финала Кубка Гагарина, где уступил СКА. В плей-офф Зарипов в 18 матчах забросил 15 шайб и отдал 7 результативных передач.