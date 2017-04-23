Валерий Петраков: Наши ребята провели неплохую игру для своего возраста
Главный тренер «Томи» Валерий Петраков поделился ощущениями от матча 24-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (1:2).
- Первый тайм по содержанию был интереснее. Во втором стали допускать много ошибок при переходе из обороны в атаку, было много неоправданных потерь. Чувствовалось, что силенок ребятам уже не хватает. Но я доволен ими — Сашей Мелиховым, Марком Карымовым. Неплохую игру провели в премьер-лиге, для их возраста, - рассказал Петраков.
Сибирский клуб с 13 очками по-прежнему замыкает турнирную таблицу, уральская команда с 22 баллами занимает на данный момент 13-е место.
В следующем туре «Томь» 27 апреля сыграет на выезде с «Анжи», а «Оренбург» днем ранее примет «Зенит».
Матч
Голы
Ойеволе 22 (0:1). Пугин 36 (1:1). Георгиев 73 (1:2).
Состав
Томь: Мелихов, Карымов, Осипов, Митерев (Букачев, 76), Чуперка, Пугин, Макурин (Гвинейский, 82), Попов, Сасин, Соболев, Голышев
Оренбург: Руденко, Бордачёв, Малых, Ойеволе, Георгиев, Драгун, Сиваков, Нехайчик (Ефремов, 62), Саная, Григорьев (Бреев, 86), Дюриш (Лобжанидзе, 75)
Предупреждения:
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
23 апреля 12:00, Труд, Текстовая трансляция