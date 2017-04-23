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Валерий Петраков: Наши ребята провели неплохую игру для своего возраста

Источник:  Телеканал «Наш Футбол»Комментарии

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков поделился ощущениями от матча 24-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (1:2).

- Первый тайм по содержанию был интереснее. Во втором стали допускать много ошибок при переходе из обороны в атаку, было много неоправданных потерь. Чувствовалось, что силенок ребятам уже не хватает. Но я доволен ими — Сашей Мелиховым, Марком Карымовым. Неплохую игру провели в премьер-лиге, для их возраста, - рассказал Петраков.

Сибирский клуб с 13 очками по-прежнему замыкает турнирную таблицу, уральская команда с 22 баллами занимает на данный момент 13-е место.

В следующем туре «Томь» 27 апреля сыграет на выезде с «Анжи», а «Оренбург» днем ранее примет «Зенит».

Матч

Томь - Оренбург - 1:2 (1:1)

Голы

Ойеволе 22 (0:1). Пугин 36 (1:1). Георгиев 73 (1:2).

Состав

Томь: Мелихов, Карымов, Осипов, Митерев (Букачев, 76), Чуперка, Пугин, Макурин (Гвинейский, 82), Попов, Сасин, Соболев, Голышев

Оренбург: Руденко, Бордачёв, Малых, Ойеволе, Георгиев, Драгун, Сиваков, Нехайчик (Ефремов, 62), Саная, Григорьев (Бреев, 86), Дюриш (Лобжанидзе, 75)

Предупреждения:

Макурин, 39 - Драгун, 9

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

23 апреля 12:00, Труд, Текстовая трансляция

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