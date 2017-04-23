Валерий Петраков: Наши ребята провели неплохую игру для своего возраста

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков поделился ощущениями от матча 24-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (1:2).

- Первый тайм по содержанию был интереснее. Во втором стали допускать много ошибок при переходе из обороны в атаку, было много неоправданных потерь. Чувствовалось, что силенок ребятам уже не хватает. Но я доволен ими — Сашей Мелиховым, Марком Карымовым. Неплохую игру провели в премьер-лиге, для их возраста, - рассказал Петраков.

Сибирский клуб с 13 очками по-прежнему замыкает турнирную таблицу, уральская команда с 22 баллами занимает на данный момент 13-е место.

В следующем туре «Томь» 27 апреля сыграет на выезде с «Анжи», а «Оренбург» днем ранее примет «Зенит».