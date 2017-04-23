Видео голов матча «Томь» – «Оренбург»
«Советский спорт» предлагает вашему вниманию видео голов матча 24-го тура РФПЛ между «Томью» и «Оренбургом» (1:2).
Текстовая трансляция встречи ЗДЕСЬ.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcorenburg#НашФутбол #РФПЛ. 24-й тур. #ТомьОренбург 0:1 22' Адесойе Ойеволе pic.twitter.com/0XO5eGf53p— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 23 апреля 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fctomtomsk#НашФутбол #РФПЛ. 24-й тур. #ТомьОренбург 1:1 36' Алексей Пугин pic.twitter.com/K2ZnNuNgZ3— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 23 апреля 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcorenburg#НашФутбол #РФПЛ. 24-й тур. #ТомьОренбург 1:2 73' Благо (Благой Георгиев) pic.twitter.com/o38RQO9RqX— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 23 апреля 2017 г.
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