«Манчестер Юнайтед» намерен подписать Дайера

Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер может начать следующий сезон в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Telegraph.

Главный тренер команды Жозе Моуринью считает Дайера одной из главных трансферных целей клуба в межсезонье и намерен вернуть 23-летнего игрока сборной Англии в полузащиту. Играть в середине поля хочет и сам Дайер, однако в нынешнем сезоне главный тренер «шпор» Маурисио Почеттино использует его в роли центрального защитника.

Владелец «Тоттенхэма» Дэниэл Леви считается одним из самых непростых переговорщиков, в чем «Манчестер Юнайтед» мог убедиться при переходах Майкла Кэррика и Димитара Бербатова.

Однако в Манчестере рассчитывают, что отступные в 40 миллионов фунтов убедят «Тоттенхэм». Тем более, клуб из Лондона готовится пригласить полузащитника «Бернли» Майкла Кина.

Добавим, что в 30 матчах премьер-лиги Дайер забил два гола.