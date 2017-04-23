Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь1 : 2Оренбург
Футбол  Краснодар- : -Арсенал Тула
Футбол  Реал- : -Барселона
Футбол  Крылья Советов0 : 0Рубин
Футбол  Арсенал- : -Манчестер Сити
Футбол  Лион- : -Монако
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Манчестер Юнайтед» намерен подписать Дайера

Источник:  The TelegraphКомментарии

Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер может начать следующий сезон в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Telegraph.

Главный тренер команды Жозе Моуринью считает Дайера одной из главных трансферных целей клуба в межсезонье и намерен вернуть 23-летнего игрока сборной Англии в полузащиту. Играть в середине поля хочет и сам Дайер, однако в нынешнем сезоне главный тренер «шпор» Маурисио Почеттино использует его в роли центрального защитника.

Владелец «Тоттенхэма» Дэниэл Леви считается одним из самых непростых переговорщиков, в чем «Манчестер Юнайтед» мог убедиться при переходах Майкла Кэррика и Димитара Бербатова.

Однако в Манчестере рассчитывают, что отступные в 40 миллионов фунтов убедят «Тоттенхэм». Тем более, клуб из Лондона готовится пригласить полузащитника «Бернли» Майкла Кина.

Добавим, что в 30 матчах премьер-лиги Дайер забил два гола.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Арсен Венгер: Хочу, чтобы Окслейд-Чемберлен оставался в «Арсенале» ближайшие десять летГлавный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассчитывает на то, что полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен будет выступать за «канониров» еще десять лет.«Манчестер Юнайтед» стал ближе к подписанию Белотти после травмы Ибрагимовича«Манчестер Юнайтед» стал ближе к заключению соглашения с нападающим «Торино» Андреа Белотти после того, как форвард манкунианцев Златан Ибрагимович получил серьезную травму, сообщает Daily Mirror.«Манчестер Юнайтед» интересуется МертенсомВингер «Наполи» и сборной Бельгии Дрис Мертенс может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».«Барселона» интересуется Кристианом ЭриксеномПолузащитник «Тоттенхэма» и сборной Дании Кристиан Эриксен может продолжить карьеру в «Барселоне».Победа «Челси», гол Тарасенко и феерия во Флоренции. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра воскресенья.Антонио Конте: Потрясающе, что я с первой попытки вышел в финал Кубка АнглииГлавный тренер «Челси» Антонио Конте поделился впечатлениями после матча 1/2 финала Кубка Англии против «Тоттенхэма». Напомним, что его команда победила со счетом 4:2.АПЛ. 34-й тур. «Бернли» - «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» - «Кристал Пэлас» и другие матчиРезультаты матчей 34-го тура чемпионата Англии.Маурисио Почеттино: Сегодня мы играли против одной из лучших команд ЕвропыГлавный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино поделился впечатлениями от матча полуфинала Кубка Англии с «Челси» (2:4).Крис Уоддл: Выход Азара перевернул ход матча с «Челси»Бывший полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Крис Уоддл прокомментировал поражение «шпор» от «Челси» (2:4) в полуфинале Кубка Англии.«Челси» вышел в финал Кубка Англии, обыграв «Тоттенхэм»«Челси» взял верх над «Тоттенхэмом» (4:2) в полуфинальном матче Кубка Англии.«Челси» - «Тоттенхэм» - 4:2. Как это былоСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 1/2 финала Кубка Англии между «Челси» и «Тоттенхэмом».«Борнмут» разгромил «Мидлсбро» в 34-м туре АПЛФутболисты «Борнмута» на своем поле крупно переиграли «Мидлсбро» (4:0) в матче 34-го тура английской премьер-лиги.Букмекеры отдают предпочтение «Тоттенхэму» в матче с «Челси»Букмекерские конторы выставили котировки на полуфинальную встречу между «Челси» и «Тоттенхэмом».«Манчестер Сити» может купить Гризманна за 75 миллионов фунтовФорвард мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».Новичок АПЛ пропустил два одинаковых автогола от своего вратаря! (видео)Новичок АПЛ пропустил два одинаковых автогола от своего вратаря! (видео)Неделю назад «Брайтон» впервые оформил выход английскую премьер-лигу, а теперь проиграл «Норвичу» благодаря необычному дублю голкипера.Ибрагимович из-за травмы может завершить спортивную карьеруШведский нападающий «Манчестер Юнайтед» из-за травмы может завершить спортивную карьеру, сообщает Record.Антонио Конте: Кэйхилл вряд ли сыграет с «Тоттенхэмом»Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча с «Тоттенхэмом». Напомним, что командам предстоит сыграть в полуфинале Кубка Англии.«Барселона» и «Челси» поборются за ВерраттиИнтерес к полузащитнику ПСЖ Марко Верратти проявляют «Барселона» и «Челси». Об этом сообщают британские СМИ.День в истории. Джону Оби Микелу исполнилось 30 летСегодня отмечает день рождения полузащитник китайского клуба «Тяньцзинь Тэда» и сборной Нигерии Джон Оби Микел. Ему исполнилось 30 лет.«ПСЖ» готов отдать 80-90 миллионов евро за Мбаппе«ПСЖ» проявляет интерес к нападающему «Монако» Килиан Мбаппе. Ранее он был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
Футбол
«Спартак» установил свой антирекорд сезона по количеству ударов
Футбол
Роберт Евдокимов: Из-за состояния поля «Оренбург» сбился на длинные передачи и фланговую игру
Спортивная гимнастика
Россиянин Далалоян выиграл золото чемпионата Европы в опорном прыжке
Футбол
Видео голов матча «Томь» – «Оренбург»
все новости
Бёрнли
Бёрнликалендарьстатистика
Тоттенхэм
Тоттенхэмкалендарьстатистика
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Жозе Моуринью
Жозе Моуриньювсе новости
Майкл Кин
Майкл Кинвсе новости
Эрик Дайер
Эрик Дайервсе новости
Маурисио Почеттино
Маурисио Почеттиновсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы