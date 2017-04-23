Александр Горшков: Во время игры с «Уралом» футболисты «Зенита» явно были недовольны газоном нового стадиона

Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от победы петербургского клуба над «Уралом» (2:0) в матче 24-го тура РФПЛ.

– «Зениту» с «Уралом» было нелегко, в первом тайме петербуржцы имели территориальное преимущество, но реальных угроз не удавалось создать, «Урал» хорошо оборонялся. По первому удалению нельзя сказать однозначно, был ли умысел у игрока – он сыграл в мяч. Возможно, защитник успел первым выбить мяч, и получилось обоюдное столкновение. Что касается удаления Павлюченко – арбитр однозначно прав. Момент с третьим удалением судья, наверное, полностью не видел, но третью красную карточку можно было избежать. Возможно, «Зенит» смог бы выиграть у «Урала» без этих трех удалений, но сделать это было бы тяжелее.

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Стадион? Есть вопросы по газону, игроки явно были недовольны. Иногда у кого-то нога застревала, во время передач куски земли отрывались. Было похоже, что Иванович чуть не получил травму в своей штрафной. Если смогут наладить ситуацию с газоном, то все будет намного лучше, – сказал Горшков в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, матч закончился победой петербургского клуба со счетом 2:0. Отличились Бранислав Иванович и Йоан Молло. «Урал» доигрывал матч ввосьмером после удалений Романа Павлюченко, Эрика Бикфалви и Романа Емельянова.

«Зенит» набрал 46 очков и остался на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ. На втором идет ЦСКА с 47 баллами, лидирует «Спартак», в активе которого 54 очка. «Урал» с 29 баллами остался на десятом месте. Следующий матч команда Мирчи Луческу проведет 26 апреля на выезде против «Оренбурга», уральцы 25 апреля сыграют в гостях со «Спартаком».