Александр Горшков: Во время игры с «Уралом» футболисты «Зенита» явно были недовольны газоном нового стадиона
Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от победы петербургского клуба над «Уралом» (2:0) в матче 24-го тура РФПЛ.– «Зениту» с «Уралом» было нелегко, в первом тайме петербуржцы имели территориальное преимущество, но реальных угроз не удавалось создать, «Урал» хорошо оборонялся. По первому удалению нельзя сказать однозначно, был ли умысел у игрока – он сыграл в мяч. Возможно, защитник успел первым выбить мяч, и получилось обоюдное столкновение. Что касается удаления Павлюченко – арбитр однозначно прав. Момент с третьим удалением судья, наверное, полностью не видел, но третью красную карточку можно было избежать. Возможно, «Зенит» смог бы выиграть у «Урала» без этих трех удалений, но сделать это было бы тяжелее.
Александр Спивак: Реакция игроков «Урала» на решения судьи – это нормально
Стадион? Есть вопросы по газону, игроки явно были недовольны. Иногда у кого-то нога застревала, во время передач куски земли отрывались. Было похоже, что Иванович чуть не получил травму в своей штрафной. Если смогут наладить ситуацию с газоном, то все будет намного лучше, – сказал Горшков в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Алексей Стрепетов: Если бы игра с «Уралом» проходила в равных составах, у «Зенита» были бы большие проблемы
Напомним, матч закончился победой петербургского клуба со счетом 2:0. Отличились Бранислав Иванович и Йоан Молло. «Урал» доигрывал матч ввосьмером после удалений Романа Павлюченко, Эрика Бикфалви и Романа Емельянова.
«Зенит» набрал 46 очков и остался на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ. На втором идет ЦСКА с 47 баллами, лидирует «Спартак», в активе которого 54 очка. «Урал» с 29 баллами остался на десятом месте. Следующий матч команда Мирчи Луческу проведет 26 апреля на выезде против «Оренбурга», уральцы 25 апреля сыграют в гостях со «Спартаком».
Матч
Голы
Иванович 86 (1:0). Молло 90 (2:0).
Состав
Зенит: Лунев, Цаллагов, Смольников, Иванович, Кришито, Жулиано, Жирков (Нету, 63), Данни, Юсупов (Молло, 53), Кокорин (Шатов, 44), Дзюба
Урал: Заболотный, Динга, Балажиц, Данцев, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Кулаков, Павлюченко, Лунгу (Меркулов, 68), Ильин
Предупреждения:
Дзюба, 86; Кришито, 89 - Бикфалви, 23; Емельянов, 40; Павлюченко, 60
Удаления:
нет - Павлюченко, 60; Бикфалви, 60; Емельянов, 86
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
22 апреля 14:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция