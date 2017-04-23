Россиянин Далалоян выиграл золото чемпионата Европы в опорном прыжке
Россиянин Артур Далалоян стал победителем европейского первенства в опорном прыжке.
Турнир проходит в румынском Клуже.
Далалоян на две десятые балла смог опередить шестикратного чемпиона мира Мариана Драгулеску.
Бронзу завоевал олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро-2016 в упражнении на брусьях украинец Олег Верняев.
Напомним, ранее Далалоян стал серебряным призером чемпионата Европы в личном многоборье, а Верняев стал победителем соревнований.
Клуж (Румыния)
Чемпионат Европы
Мужчины
Опорный прыжок
1. Артур Далалоян (Россия) – 14,933 балла
2. Мариан Драгулеску (Румыния) – 14,733
3. Олег Верняев (Украина) – 14,649
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