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Россиянин Далалоян выиграл золото чемпионата Европы в опорном прыжке

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянин Артур Далалоян стал победителем европейского первенства в опорном прыжке.

Турнир проходит в румынском Клуже.

Далалоян на две десятые балла смог опередить шестикратного чемпиона мира Мариана Драгулеску.

Бронзу завоевал олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро-2016 в упражнении на брусьях украинец Олег Верняев.

Напомним, ранее Далалоян стал серебряным призером чемпионата Европы в личном многоборье, а Верняев стал победителем соревнований.

Клуж (Румыния)
Чемпионат Европы
Мужчины
Опорный прыжок

1. Артур Далалоян (Россия) – 14,933 балла
2. Мариан Драгулеску (Румыния) – 14,733
3. Олег Верняев (Украина) – 14,649

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