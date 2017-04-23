«Спартак-2» в большинстве обыграл «Нефтехимик»
«Нефтехимик» дома уступил «Спартаку-2» (0:1) в 33-м туре первенства ФНЛ.
Единственный мяч на 76-й минуте забил нападающий гостей Денис Давыдов.
Отметим, что хозяева поля с 30-й минуты играли вдесятером - красную карточку получил защитник Никита Сурков.
Красно-белые с 52 очками занимают на данный момент третье место, нижнекамцы с 26 баллами замыкают турнирную таблицу.
В следующем туре «Спартак-2» 29 апреля сыграет на выезде с «Тосно», а «Нефтехимик» в тот же день встретится в гостях с «Шинником».
Матч
Нефтехимик - Спартак-2 - 0:1 (0:0)
Голы
Давыдов 76 (0:1).
Состав
Нефтехимик: Комаров, Сурков, Морозов, Кобахидзе, Бойчук, Корнилов, Маляка, Петролай, Бабырь, Муллин, Галиакберов
Спартак-2: Филиппов, Лихачёв, Кутин, Шанбиев, Хомуха, Пантелеев, Савичев, Бакаев, Самсонов, Давыдов, Мелкадзе
Место и дата
23 апреля 13:00, Нефтехимик, Онлайн-трансляция