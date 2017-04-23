Роберт Евдокимов: Из-за состояния поля «Оренбург» сбился на длинные передачи и фланговую игру

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов прокомментировал победу своей команды над «Оренбургом» (2:1) в 24-м туре чемпионата России.

- Как мы и предполагали, получилась очень сложная игра. Поле не позволяло комбинировать, поэтому сбились на длинные передачи и фланговую игру. В целом, многое у команды получалось. Создали достаточное количество моментов, но, как всегда, у нас хромает реализация. Немного не хватает везения, но мы победили сегодня и поэтому рады.

Мне кажется, два тайма сыграли почти одинаково. С одной стороны, качественно, с другой стороны — не хватало последнего паса, подачи, удара. Стандарты тренируем. Хорошо, что есть Благо, который умеет забивать штрафные, - заявил Евдокимов в эфире телеканала «Наш Футбол».

Сибирский клуб с 13 очками по-прежнему замыкает турнирную таблицу, уральская команда с 22 баллами занимает на данный момент 13-е место.

В следующем туре «Томь» 27 апреля сыграет на выезде с «Анжи», а «Оренбург» днем ранее примет «Зенит».