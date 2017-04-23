«Спартак» установил свой антирекорд сезона по количеству ударов

Вчера в матче 24-го тура премьер-лиги «Ростов» дома разгромил «Спартак» – 3:0.

По данным Wyscout, «Спартак» больше владел мячом – 41 минуту чистого игрового времени против 23 у «Ростова» и сделал больше передач – 548 (точность – 77%) против 299 (72%).

«Ростов» был острее – 12 ударов против 6. Отметим, что «Спартак», являющийся самой бьющей командой премьер-лиги, установил свой личный антирекорд сезона по количеству ударов. Ростовчане создали 9 голевых моментов против двух у красно-белых.