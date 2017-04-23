«Спартак» установил свой антирекорд сезона по количеству ударов
Вчера в матче 24-го тура премьер-лиги «Ростов» дома разгромил «Спартак» – 3:0.
По данным Wyscout, «Спартак» больше владел мячом – 41 минуту чистого игрового времени против 23 у «Ростова» и сделал больше передач – 548 (точность – 77%) против 299 (72%).
«Ростов» был острее – 12 ударов против 6. Отметим, что «Спартак», являющийся самой бьющей командой премьер-лиги, установил свой личный антирекорд сезона по количеству ударов. Ростовчане создали 9 голевых моментов против двух у красно-белых.
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Матч
Голы
Бухаров 23 (1:0). Гацкан 45 (2:0). Бухаров 50 (3:0).
Состав
Ростов: Медведев, Навас, Симич, Мевля, Калачёв (Терентьев, 29), Ерохин, Гацкан, Байрамян, Нобоа, Бухаров (Азмун, 61), Полоз (Могилевец, 79)
Спартак: Ребров, Таски, Кутепов (Мельгарехо, 57), Джикия, Комбаров, Промес, Глушаков, Зобнин, Ананидзе, Попов (Самедов, 46), Фернандо (Ещенко, 68)
Предупреждения:
Байрамян, 43; Азмун, 80 - Глушаков, 75
Удаления:
нет - Глушаков, 76
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
22 апреля 16:30, Олимп-2, Текстовая трансляция