«Ростов» – «Спартак». Промес чаще всех терял мяч

Вчера в матче 24-го тура премьер-лиги «Ростов» дома разгромил «Спартак» – 3:0.

По данным Wyscout, самыми бьющими игроками матча стали Гацкан, Ерохин и Нобоа – по 3 удара. Ерохин же стал и лучшим в единоборствах – 26, правда, выиграл всего 7. Отметим, что все центральные защитники «Ростова» выиграли 100% верховых дуэлей, тогда как центральные защитники «Спартака» – только 44%.

Наибольшее количество передач сделал Таски – 70 (точность – 83%). А самым активным в дриблинге был Комбаров – 8 обводок. Чаще всех мяч терял Промес – 11 раз.