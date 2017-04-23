«Ростов» – «Спартак». Промес чаще всех терял мяч
Вчера в матче 24-го тура премьер-лиги «Ростов» дома разгромил «Спартак» – 3:0.
По данным Wyscout, самыми бьющими игроками матча стали Гацкан, Ерохин и Нобоа – по 3 удара. Ерохин же стал и лучшим в единоборствах – 26, правда, выиграл всего 7. Отметим, что все центральные защитники «Ростова» выиграли 100% верховых дуэлей, тогда как центральные защитники «Спартака» – только 44%.
Наибольшее количество передач сделал Таски – 70 (точность – 83%). А самым активным в дриблинге был Комбаров – 8 обводок. Чаще всех мяч терял Промес – 11 раз.
Что случилось в Ростове? Михаил Борзыкин – о разгроме «Спартака»
Матч
Голы
Бухаров 23 (1:0). Гацкан 45 (2:0). Бухаров 50 (3:0).
Состав
Ростов: Медведев, Навас, Симич, Мевля, Калачёв (Терентьев, 29), Ерохин, Гацкан, Байрамян, Нобоа, Бухаров (Азмун, 61), Полоз (Могилевец, 79)
Спартак: Ребров, Таски, Кутепов (Мельгарехо, 57), Джикия, Комбаров, Промес, Глушаков, Зобнин, Ананидзе, Попов (Самедов, 46), Фернандо (Ещенко, 68)
Предупреждения:
Байрамян, 43; Азмун, 80 - Глушаков, 75
Удаления:
нет - Глушаков, 76
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
22 апреля 16:30, Олимп-2, Текстовая трансляция