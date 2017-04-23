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«Реал Сосьедад» нанес поражение «Депортиво»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Реала Сосьедад» переиграли «Депортиво» (1:0) в матче 33-го тура чемпионата Испании.

Единственный гол на 28-й минуте встречи забил нападающий баскского клуба Виллиан Жозе.

«Реал Сосьедад» вышел на шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, «Депортиво» идет на 16-м месте.

26 апреля «Реал Сосьедад» не выезде сыграет с «Валенсией», а «Депортиво» в тот же день примет мадридский «Реал».

Матч

Реал Сосьедад - Депортиво - 1:0 (1:0)

Голы

Виллиан 29 (1:0).

Состав

Реал Сосьедад: Рульи, Берчиче, Мартинес И., Сальдуа, Ойарсабаль (Гранеро, 90), Сурутуса, Навас, Ильярраменди, Прието, Виллиан (Хуанми, 65), Вела (Каналес, 74)

Депортиво: Люкс, Сидней, Фэйр (Гама, 80), Чолак (Хоселу, 70), Хуанфран, Бергантиньос, Борхес, Луизинью, Альбентоса, Какута (Джон, 56), Андоне

Предупреждения:

Навас, 45 - Альбентоса, 44; Фэйр, 50; Бергантиньос, 70

Судья:

Даниэль Окон Арраис (Испания)

Место и дата

23 апреля 13:00, Аноэта, Онлайн-трансляция


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