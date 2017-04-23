«Реал Сосьедад» нанес поражение «Депортиво»
Футболисты «Реала Сосьедад» переиграли «Депортиво» (1:0) в матче 33-го тура чемпионата Испании.
Единственный гол на 28-й минуте встречи забил нападающий баскского клуба Виллиан Жозе.
«Реал Сосьедад» вышел на шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, «Депортиво» идет на 16-м месте.
26 апреля «Реал Сосьедад» не выезде сыграет с «Валенсией», а «Депортиво» в тот же день примет мадридский «Реал».
Матч
Реал Сосьедад - Депортиво - 1:0 (1:0)
Голы
Виллиан 29 (1:0).
Состав
Реал Сосьедад: Рульи, Берчиче, Мартинес И., Сальдуа, Ойарсабаль (Гранеро, 90), Сурутуса, Навас, Ильярраменди, Прието, Виллиан (Хуанми, 65), Вела (Каналес, 74)
Депортиво: Люкс, Сидней, Фэйр (Гама, 80), Чолак (Хоселу, 70), Хуанфран, Бергантиньос, Борхес, Луизинью, Альбентоса, Какута (Джон, 56), Андоне
Предупреждения:
Навас, 45 - Альбентоса, 44; Фэйр, 50; Бергантиньос, 70
Судья:
Даниэль Окон Арраис (Испания)
Место и дата
23 апреля 13:00, Аноэта, Онлайн-трансляция