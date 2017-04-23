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«Наполи» не смог обыграть «Сассуоло»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Сассуоло» дома сыграл вничью с «Наполи» (2:2) в 33-м туре чемпионата Италии.

У хозяев поля отличились Доменико Берарди (59-я минута) и Лука Маццители (80-я), у гостей - Дрис Мертенс (52-я) и Аркадиуш Милик (85-я).

Неаполитанцы с 71 очком по-прежнему занимают третье место, их сегодняшний соперник с 36 баллами - на 14-й строчке.

В следующем туре «Наполи» 30 апреля сыграет на выезде с «Интером», а «Сассуоло» в тот же день встретится в гостях с «Эмполи».  

Матч

Сассуоло - Наполи - 2:2 (0:0)

Голы

Мертенс 52 (0:1). Берарди 59 (1:1). Маццители 81 (2:1). Милик 85 (2:2).

Состав

Сассуоло: Консильи, Ачерби, Каннаваро, Лирола, Делль'Орко, Пеллегрини (Маццители, 46), Данкан, Сенси, Берарди (Риччи, 80), Дефрель (Матри, 46), Рагуза

Наполи: Рейна, Стринич (Гулам, 85), Хюсай, Кулибали, Альбиоль, Аллан (Зелински, 70), Гамшик, Жоржиньо (Милик, 81), Мертенс, Инсинье, Кальехон

Предупреждения:

Маццители, 64; Сенси, 77; Данкан, 88 - Стринич, 80

Судья:

Антонио Дамато (Италия)

Место и дата

23 апреля 13:30, Стадио Читта дель Триколоре, Онлайн-трансляция

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