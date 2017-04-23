Андрей Тихонов: Такие матчи, как сегодня, украшают ФНЛ

Главный тренер «Енисея» Андрея Тихонова прокомментировал матч 33-го тура ФНЛ против «Кубани» (2:0).



– Мы играем в футбол и пытаемся минимизировать моменты возле наших ворот. Играя с «Кубанью», одной из лучших команд лиги сейчас, нам, считаю, это удалось. Сегодня играли две равных команды, но мы выиграли благодаря хорошей поддержи болельщиков, желанию и удаче! Такие матчи, как сегодня, украшают ФНЛ, потому что качество игры было достаточно высоким с обоих сторон. Повторюсь, что я очень рад победе, потому что между «Кубанью» прошлогодней и нынешней огромная разница! – приводит слова Тихонова пресс-служба «Енисея».

Напомним, что команда Андрея Тихонова с 51 очком занимает на данный момент третье место в турнирной таблице чемпионата ФНЛ. В следующем туре «Енисей» 29 апреля сыграет на выезде с «Факелом».

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