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Андрей Тихонов: Такие матчи, как сегодня, украшают ФНЛ

Источник:  ФК «Енисей»Комментарии

Главный тренер «Енисея» Андрея Тихонова прокомментировал матч 33-го тура ФНЛ против «Кубани» (2:0).

– Мы играем в футбол и пытаемся минимизировать моменты возле наших ворот. Играя с «Кубанью», одной из лучших команд лиги сейчас, нам, считаю, это удалось. Сегодня играли две равных команды, но мы выиграли благодаря хорошей поддержи болельщиков, желанию и удаче! Такие матчи, как сегодня, украшают ФНЛ, потому что качество игры было достаточно высоким с обоих сторон. Повторюсь, что я очень рад победе, потому что между «Кубанью» прошлогодней и нынешней огромная разница! – приводит слова Тихонова пресс-служба «Енисея».

Напомним, что команда Андрея Тихонова с 51 очком занимает на данный момент третье место в турнирной таблице чемпионата ФНЛ. В следующем туре «Енисей» 29 апреля сыграет на выезде с «Факелом».

В стиле «Монако». Как «Енисей» Андрея Тихонова обыграл «Кубань»

Матч

Енисей - Кубань - 2:0 (1:0)

Голы

Самодин 37 (1:0). Алиев 90 (2:0).

Состав

Енисей: Опарин, Гультяев, Чичерин, Кичин, Алиев, Ланин, Камеш, Иванов, Саркисов, Самодин, Козлов

Кубань: Дюпин, Бендзь, Бугаев, Байрыев, Лобкарёв, Гай, Маляров, Алейник, Якуба, Гогниев, Обухов

Судья:

Антон Анопа (Россия)

Место и дата

23 апреля 11:00, Футбол-арена Енисей, Онлайн-трансляция

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