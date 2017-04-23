Николай Южанин: С «Енисеем» играли неплохо, имели моменты, но не смогли реализовать

Главный тренер «Кубани» Николай Южанин прокомментировал поражение в матче 33-го тура ФНЛ от «Енисея» (2:0).



– Хочется поздравить с победой «Енисей». Сегодня встретились две команды, которые проповедуют комбинационно-атакующий футбол и играют на победу. Сегодня команды показали такой футбол, ради которого болельщики и приходят на стадион. Хотелось бы отметить прекрасную футбольную атмосферу! Мы сегодня играли неплохо, имели моменты, но не смогли реализовать. Ситуация в турнирной таблице накалилась до предела, все станет понятно только с окончанием последнего тура, – приводит слова Южанина пресс-служба «Енисея».

Добавим, что краснодарцы после этой игры с 46 баллами остались на седьмой строчке в турнирной таблице ФНЛ. В следующем туре «Кубань» сыграет с «Динамо».

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