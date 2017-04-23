Чорлука пропустит шесть месяцев после операции на ахилле
Защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука прошел углубленное медицинское обследование после матча 24-го тура чемпионата России с «Амкаром» (3:3).
Медики диагностировали 31-летнему игроку разрыв ахиллова сухожилия, сообщает официальный сайт Хорватского футбольного союза.
26 апреля в Финляндии Ведрану будет сделана хирургическая операция. Ожидается, что он сможет вернуться на поле только через шесть месяцев.
В текущем чемпионате России Чорлука сыграл 19 матчей (18 — с первых минут). Он получил две желтые карточки и сделал одну голевую передачу.
Хорват играет за железнодорожников с 2012 года.
Матч
Голы
Бодул 21 (0:1). Миранчук А. 42 (1:1). Тарасов 53 (2:1). Фернандеш 56 (3:1 - пен.). Бодул 61 (3:2 - пен.). Прокофьев 88 (3:3).
Состав
Локомотив: Гилерме, Янбаев, Кверквелия, Чорлука (Михалик, 79), Тарасов, Баринов, Миранчук А., Денисов И., Фернандеш, Ари, Майкон (Пейчинович, 80)
Амкар: Хомич, Конде, Занев, Идову, Зайцев, Баланович (Прокофьев, 64), Костюков (Гасилин, 69), Гол, Гиголаев, Комолов (Йовичич, 46), Бодул
Предупреждения:
Тарасов, 70 - Идову, 20; Хомич, 55
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
22 апреля 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция