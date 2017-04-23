Чорлука пропустит шесть месяцев после операции на ахилле

Защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука прошел углубленное медицинское обследование после матча 24-го тура чемпионата России с «Амкаром» (3:3).

Медики диагностировали 31-летнему игроку разрыв ахиллова сухожилия, сообщает официальный сайт Хорватского футбольного союза.

26 апреля в Финляндии Ведрану будет сделана хирургическая операция. Ожидается, что он сможет вернуться на поле только через шесть месяцев.

В текущем чемпионате России Чорлука сыграл 19 матчей (18 — с первых минут). Он получил две желтые карточки и сделал одну голевую передачу.

Хорват играет за железнодорожников с 2012 года.