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Чорлука пропустит шесть месяцев после операции на ахилле

Источник:  Хорватский футбольный союзКомментарии

Защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука прошел углубленное медицинское обследование после матча 24-го тура чемпионата России с «Амкаром» (3:3).

Медики диагностировали 31-летнему игроку разрыв ахиллова сухожилия, сообщает официальный сайт Хорватского футбольного союза.

26 апреля в Финляндии Ведрану будет сделана хирургическая операция. Ожидается, что он сможет вернуться на поле только через шесть месяцев.

В текущем чемпионате России Чорлука сыграл 19 матчей (18 — с первых минут). Он получил две желтые карточки и сделал одну голевую передачу. 

Хорват играет за железнодорожников с 2012 года.

Матч

Локомотив - Амкар - 3:3 (1:1)

Голы

Бодул 21 (0:1). Миранчук А. 42 (1:1). Тарасов 53 (2:1). Фернандеш 56 (3:1 - пен.). Бодул 61 (3:2 - пен.). Прокофьев 88 (3:3).

Состав

Локомотив: Гилерме, Янбаев, Кверквелия, Чорлука (Михалик, 79), Тарасов, Баринов, Миранчук А., Денисов И., Фернандеш, Ари, Майкон (Пейчинович, 80)

Амкар: Хомич, Конде, Занев, Идову, Зайцев, Баланович (Прокофьев, 64), Костюков (Гасилин, 69), Гол, Гиголаев, Комолов (Йовичич, 46), Бодул

Предупреждения:

Тарасов, 70 - Идову, 20; Хомич, 55

Судья:

Сергей Иванов (Россия)

Место и дата

22 апреля 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция


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