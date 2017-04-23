Рик Нэш: «Рейнджерс» провели три матча подряд на хорошем уровне

Нападающий «Рейнджерс» Рик Нэш прокомментировал победу в первом раунде Кубка Стэнли против «Монреаля» (4-2).

- Мы провели три матча подряд на хорошем уровне. Третий матч мы проиграли и там у нас не все получалось. Но мы обыграли очень хорошую команду, быструю, где играет один из лучших вратарей мира, - передает слова нападающего «Рейнджерс» официальный сайт НХЛ.

Добавим, что во втором раунде «Рейнджерс» сыграют с победителем серии «Оттава» – «Бостон».