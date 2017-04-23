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Рик Нэш: «Рейнджерс» провели три матча подряд на хорошем уровне

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Нападающий «Рейнджерс» Рик Нэш прокомментировал победу в первом раунде Кубка Стэнли против «Монреаля» (4-2).

- Мы провели три матча подряд на хорошем уровне. Третий матч мы проиграли и там у нас не все получалось. Но мы обыграли очень хорошую команду, быструю, где играет один из лучших вратарей мира, - передает слова нападающего «Рейнджерс» официальный сайт НХЛ.

Добавим, что во втором раунде «Рейнджерс» сыграют с победителем серии «Оттава» – «Бостон».

Матч

Рейнджерс - Монреаль - 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Голы:

Емелин (Лехконен, Радулов), 6:19 (0:1). Зукарелло (Зибанежад, Макдона), 22:26 (1:1 - бол.). Зукарелло (Миллер, Хэйс), 33:31 (2:1). Степан (Джирарди), 59:42 (3:1 - п.в.).

Место и дата

23 апреля 03:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция

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