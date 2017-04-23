Арсен Венгер: Хочу, чтобы Окслейд-Чемберлен оставался в «Арсенале» ближайшие десять лет

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассчитывает на то, что полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен будет выступать за «канониров» еще десять лет.

«Я хочу, чтобы он оставался в «Арсенале» следующие десять лет, – приводит The Telegraph слова Венгера. – Он важный игрок.

Сейчас мы живем в такое время, когда агенты имеют связи с журналистами и всегда ведут свою тактическую игру.

Но в конце концов все сводится к тому, хочешь ли ты быть частью клуба, отвечает ли он твоим требованиям.

Что изменилось за последние 20-30 лет, так это то, что с кем бы ни подписал контракт, ты в любом случае заработаешь деньги.

Сейчас он на подъеме. У него всегда были небольшие проблемы, но теперь у него появилось больше стабильности и больше свободы на поле.

Напомним, 23-летний Окслейд-Чемберлен пока не продлил контракт с «Арсеналом». При этом действующее соглашение истекает в следующем году. В нынешнем сезоне он забил два гола и сделал пять голевых передач в 26 матчах премьер-лиги.