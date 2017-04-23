Павел Бучневич: «Монреаль» хорошая команда, боевая. Бьют очень сильно

Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич прокомментировал победу в первом раунде Кубка Стэнли против «Монреаля» (4-2).

- Сегодня было тяжело. У соперника хорошая команда, боевая. Бьют очень сильно (смеется). За нас сегодня и в предыдущем матче очень хорошо сыграл Хэнк (Хенрик Лундквист)».

Хоккей в плей-офф, конечно, отличается от регулярного сезона очень сильно. Я стараюсь сыграть проще в своей зоне, а сейчас играю с такими партнерами... Они меня постоянно подбадривают и говорят больше держать шайбу. Мне нравится с ними играть. Сейчас я играю более раскрепощенно, чем в конце регулярного сезона, - передает слова нападающего «Рейнджерс» NHL.com/ru.

Добавим, что во втором раунде «Рейнджерс» сыграют с победителем серии «Оттава» – «Бостон».