Букмекеры считают США фаворитом финала юниорского ЧМ с Финляндией
Букмекерские конторы выставили котировки на финальную встречу юниорского чемпионата мира между сборными США и Финляндии.
Победа американцев в основное время оценивается коэффициентом 1,72, тогда как виктория финнов идет за 3,42.
За ничью букмекеры предлагают 4,41.
Игра в словацком городе Попрад начнется сегодня в 20:30 мск.
Матч
Место и дата
23 апреля 20:30, Арена Попрад, Онлайн-трансляция
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