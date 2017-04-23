Стефано Пиоли: Моя команда не может играть, так как «Интер» во втором тайме матча с «Фиорентиной»
Главный тренер «Интера»
Стефано Пиоли подвел итоги матча 33-го тура серии A с «Фиорентиной» (4:5) на
стадионе «Артемио Франки» во Флоренции.
«Нам непременно нужно дать оценку тому, что произошло во втором тайме, и почему это случилось, – приводит Football Italia слова Пиоли. – То, что мы увидели во втором тайме, не может быть моей командой. Не может играть так команда, которая до прошлой недели выглядела хорошо. Даже в дерби у нас был правильный настрой, несмотря на то, что мы упустили победу на последних минутах.
В этот раз мы так играли 45 минут, после чего произошел необъяснимый провал. У нас осталось еще пять матчей в нынешнем сезоне, чтобы проявить себя. Я отвечаю за этот результат, так же как и мои игроки».
Напомним, ведя после первого тайма со счетом 2:1, «Интер» пропустил четыре гола с 62-й по 79-ю минуты. После этого только в самой концовке «нерадзурри» отыграли два мяча.
Добавим, что в последний раз «Интер» побеждал 12 марта, после чего в пяти матчах потерпел три поражения.
«Интер» занимает пятое место, отставая на пять очков от зоны еврокубков.
Матч
Фиорентина - Интер - 5:4 (1:2)
Голы
Весино 23 (1:0). Перишич 28 (1:1). Икарди 34 (1:2). Астори 63 (2:2). Весино 64 (3:2). Бабакар 70 (4:2). Бабакар 79 (5:2). Икарди 88 (5:3). Икарди 90 (5:4).
Состав
Фиорентина: Тэтэрушану, Астори, Милич, Томович (Сальседо, 54), Валеро, Санчес Морено, Весино, Бадель, Тельо (Кристофоро, 82), Бернардески (Иличич, 58), Бабакар
Интер: Ханданович, Миранда, Нагатомо (Эдер, 73), Д'Амброзио, Кондогбиа (Брозович, 76), Мариу, Медель, Гальярдини, Перишич, Кандрева, Икарди
Предупреждения:
Астори, 75; Санчес Морено, 78; Кристофоро, 90 - Ханданович, 90
Судья:
Паоло Валери (Италия)
Место и дата
22 апреля 21:45, Артемио Франки, Онлайн-трансляция