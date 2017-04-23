Стефано Пиоли: Моя команда не может играть, так как «Интер» во втором тайме матча с «Фиорентиной»

Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли подвел итоги матча 33-го тура серии A с «Фиорентиной» (4:5) на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции.

«Нам непременно нужно дать оценку тому, что произошло во втором тайме, и почему это случилось, – приводит Football Italia слова Пиоли. – То, что мы увидели во втором тайме, не может быть моей командой. Не может играть так команда, которая до прошлой недели выглядела хорошо. Даже в дерби у нас был правильный настрой, несмотря на то, что мы упустили победу на последних минутах.

В этот раз мы так играли 45 минут, после чего произошел необъяснимый провал. У нас осталось еще пять матчей в нынешнем сезоне, чтобы проявить себя. Я отвечаю за этот результат, так же как и мои игроки».

Напомним, ведя после первого тайма со счетом 2:1, «Интер» пропустил четыре гола с 62-й по 79-ю минуты. После этого только в самой концовке «нерадзурри» отыграли два мяча.

Добавим, что в последний раз «Интер» побеждал 12 марта, после чего в пяти матчах потерпел три поражения.

«Интер» занимает пятое место, отставая на пять очков от зоны еврокубков.