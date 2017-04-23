Дмитрий Парфенов: Я редко комментирую действия некоторых товарищей, но не надо устраивать шоу и ломать игру

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов поделился мнением о ничьей (1:1) в матче 33-го тура ФНЛ против «Луча-Энергии».

– Готовились к тяжелому матчу, понимали, что из-за погодных условий и качества поля будет мало красивого футбола и много борьбы. Очки нужны обеим командам. Ждали боевой игры, она и получалась боевая. Единственное, я редко комментирую действия некоторых товарищей, но здесь стадион давно открыли и не надо устраивать шоу. Не надо ломать игру, – сказал Парфенов на пресс-конференции.

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Напомним, матч закончился вничью со счетом 1:1. За команду Дмитрия Парфенова отличился Александр Кутьин, у хозяев забил Иван Столбовой. В конце матча в ворота «Тосно» был назначен пенальти, но «Луч» его не реализовал.

Команда из Ленинградской области набрала 65 очков и занимает второе место в ФНЛ, клуб из Владивостока с 39 баллами остался на двенадцатом месте. Лидер первенства «Динамо», в активе которого 71 очко уже гарантировало себе выход в премьер-лигу на следующий сезон. На счету хабаровского СКА, который занимает третье место, 50 баллов в 32 матчах.

В 34-м туре «Тосно» 29 апреля примет «Спартак-2», «Луч-Энергия» в тот же день сыграет на выезде с «Тамбовом».