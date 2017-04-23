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Майк Йео: «Миннесота» доставила нам очень много неприятностей

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Главный тренер «Сент-Луиса» Майк Йео поделился впечатлением о победе над «Миннесотой» в первом раунде Кубка Стэнли (4-1).

- Очень рад, что мы сегодня завершили серию. У «Миннесоты» определенно… Я понимаю, что они проиграли, но они доставили нам очень много неприятностей. Тренер Брюс Будро очень хорошо поработал, как и генеральный менеджер Чак Флетчер. Вся команда хорошо играла. Они проявили характер, - передает слова тренера «Блюз» NHL.com/ru.

Добавим, что во втором раунде плей-офф «Сент-Луис» встретится с «Нэшвилл Предаторз», которые обыграли в 1/8 финала «Чикаго Блэкхоукс» (4:0).

Матч

Миннесота - Сент-Луис - 3:4 О.Т. (1:2, 0:0, 2:1, 0:1)

Голы:

Тарасенко (Шварц), 7:16 (0:1). Стеен (Парайко), 10:31 (0:2). Сутер (Сперджен), 18:31 (1:2 - бол.). Штястны (Лехтеря, Шварц), 47:23 (1:3). Койву (Гранлунд, Нидеррайтер), 50:38 (2:3 - бол.). Цукер (Бродин, Хаула), 54:59 (3:3). Пяярви-Свенссон (Лехтеря, Соботка), 69:42 (3:4).

Место и дата

22 апреля 22:00, Эксель Энерджи Центр, Онлайн-трансляция

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