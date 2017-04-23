Майк Йео: «Миннесота» доставила нам очень много неприятностей

Главный тренер «Сент-Луиса» Майк Йео поделился впечатлением о победе над «Миннесотой» в первом раунде Кубка Стэнли (4-1).

- Очень рад, что мы сегодня завершили серию. У «Миннесоты» определенно… Я понимаю, что они проиграли, но они доставили нам очень много неприятностей. Тренер Брюс Будро очень хорошо поработал, как и генеральный менеджер Чак Флетчер. Вся команда хорошо играла. Они проявили характер, - передает слова тренера «Блюз» NHL.com/ru.

Добавим, что во втором раунде плей-офф «Сент-Луис» встретится с «Нэшвилл Предаторз», которые обыграли в 1/8 финала «Чикаго Блэкхоукс» (4:0).