Джейк Аллен: Серия с «Нэшвиллом» будет еще упорнее

Голкипер «Сент-Луиса» Джейк Аллен поделился впечатлением о победе над «Миннесотой» в первом раунде Кубка Стэнли (4-1).

- Это была битва. Команды играли жестко, атаковали, оборонялись, применяли силовые приемы. Все матчи проходили в упорной борьбе. Не было ни одной встречи, которая бы завершилась разгромом. Все матчи завершились с разницей в счете в одну шайбу, за исключением того, когда был забит гол в пустые ворота. Тогда мы сыграли 3:1. Следующая серия будет еще упорнее. Вы же видели, что «Нэшвилл» сделал с «Чикаго». Они свой лучший хоккей сейчас демонстрируют, и они подготовятся, - передает слова вратаря «Сент-Луиса» NHL.com/ru.

Добавим, что во втором раунде плей-офф «Сент-Луис» встретится с «Нэшвилл Предаторз», которые обыграли в 1/8 финала «Чикаго Блэкхоукс» (4:0).