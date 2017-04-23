Александр Медведев: СКА ведет переговоры с Шипачевым и Дадоновым о новых контрактах

Член совета директоров СКА Александр Медведев сообщил, что клуб ведет переговоры с нападающими Вадимом Шипачевым и Евгением Дадоновым о новых контрактах.

Соглашения обоих хоккеистов с питерской командой истекают 30 апреля 2017 года. В декабре 2016 года Медведев сообщил, что оба форварда формально могли уехать в НХЛ, но дали слово доиграть сезон в армейском клубе. Контракт нападающего Ильи Ковальчука также рассчитан до 30 апреля.

«По Шипачеву и Дадонову мы ведем переговоры по новому контракту, чемпионат мира закончится и, я надеюсь, что все трое останутся играть в СКА», - цитирует Медведева «Р-Спорт».