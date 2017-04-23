Микко Койву: «Сент-Луис» реализовал все голевые ситуации, которые создал

Капитан «Миннесоты» Микко Койву поделился впечатлением о поражение «Сент-Луису» в первом раунде Кубка Стэнли (1-4).

- Мы играем до четырех побед и каждый здесь получает то, что заслужил. Я не хочу умалять их заслуги. По-моему, мы их перебросали, не знаю, как там обстоят дела с голевыми моментами, я не большой специалист по статистике. Мне кажется, что мы владели инициативой. Они же реализовали все голевые ситуации, которые создавали, - передает слова капитана «Уайлд» NHL.com/ru.

Добавим, что во втором раунде плей-офф «Сент-Луис» встретится с «Нэшвилл Предаторз», которые обыграли в 1/8 финала «Чикаго Блэкхоукс» (4:0).



