Микко Койву: «Сент-Луис» реализовал все голевые ситуации, которые создал
Капитан «Миннесоты» Микко Койву поделился впечатлением о поражение «Сент-Луису» в первом раунде Кубка Стэнли (1-4).
- Мы играем до четырех побед и каждый здесь получает то, что заслужил. Я не хочу умалять их заслуги. По-моему, мы их перебросали, не знаю, как там обстоят дела с голевыми моментами, я не большой специалист по статистике. Мне кажется, что мы владели инициативой. Они же реализовали все голевые ситуации, которые создавали, - передает слова капитана «Уайлд» NHL.com/ru.
Добавим, что во втором раунде плей-офф «Сент-Луис» встретится с «Нэшвилл Предаторз», которые обыграли в 1/8 финала «Чикаго Блэкхоукс» (4:0).
Матч
Миннесота - Сент-Луис - 3:4 О.Т. (1:2, 0:0, 2:1, 0:1)
Голы:
Тарасенко (Шварц), 7:16 (0:1). Стеен (Парайко), 10:31 (0:2). Сутер (Сперджен), 18:31 (1:2 - бол.). Штястны (Лехтеря, Шварц), 47:23 (1:3). Койву (Гранлунд, Нидеррайтер), 50:38 (2:3 - бол.). Цукер (Бродин, Хаула), 54:59 (3:3). Пяярви-Свенссон (Лехтеря, Соботка), 69:42 (3:4).
Место и дата
22 апреля 22:00, Эксель Энерджи Центр, Онлайн-трансляция