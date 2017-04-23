Стэн Боумэн: Джоэл Кенневилль останется тренером «Чикаго»

Генеральный менеджер «Чикаго» Стэн Боумэн завил, что Джоэл Кенневилль останется главным тренером «Блэкхокс».

- Джоэл - наш главный тренер. И он остается нашим главным тренером. Мы с ним приложим все силы, чтобы подобное больше не повторилось.

Нынешняя ситуация неприемлема. Я разочарован. Я зол. Нам всем очень сложно принять такое поражение. Сегодня 22 апреля и я не думал, что наш сезон закончится таким образом. Это полный провал, если сопоставить результат с ожиданиями, которые возлагались на нас. Мы даже близко не подошли к тем стандартам, которые установили для себя в последние годы. Это неприемлемо, - передает слова Боумэна официальный сайт НХЛ.

Напомним, что «Чикаго» уступил в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли «Нэшвиллу» со счетом 0-4.