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Стэн Боумэн: Джоэл Кенневилль останется тренером «Чикаго»

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Генеральный менеджер «Чикаго» Стэн Боумэн завил, что Джоэл Кенневилль останется главным тренером «Блэкхокс».

- Джоэл - наш главный тренер. И он остается нашим главным тренером. Мы с ним приложим все силы, чтобы подобное больше не повторилось.

Нынешняя ситуация неприемлема. Я разочарован. Я зол. Нам всем очень сложно принять такое поражение. Сегодня 22 апреля и я не думал, что наш сезон закончится таким образом. Это полный провал, если сопоставить результат с ожиданиями, которые возлагались на нас. Мы даже близко не подошли к тем стандартам, которые установили для себя в последние годы. Это неприемлемо, - передает слова Боумэна официальный сайт НХЛ.

Напомним, что «Чикаго» уступил в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли «Нэшвиллу» со счетом 0-4.

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