«Крылья Советов» разошлись миром с «Рубином»
«Крылья Советов» дома сыграли вничью с «Рубином» (0:0) в 24-м туре чемпионата России.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию игры.
Самарцы с 21 очком остались на 14-м месте, казанцы с 29 баллами – на 11-й строчке.
В следующем туре «Крылья Советов» 26 апреля сыграют на выезде с «Арсеналом», а «Рубин» в тот же день примет «Терек».
Матч
Крылья Советов - Рубин - 0:0
Состав
Крылья Советов: Конюхов, Зотов, Ятченко (Таранов, 19), Бато (Зинков, 57), Надсон, Божин, Зуев, Мияилович, Бруно (Ткачёв, 74), Паскуато, Корниленко
Рубин: Рыжиков, Бурлак (Камболов, 32), Санчес, Бауэр, Набиуллин, Ахметов (Жемалетдинов, 59), Лестьенн, Мвила, Сонг, Канунников, Жонатас
Предупреждения:
Корниленко, 40; Бруно, 64 - Бауэр, 67; Камболов, 90
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
23 апреля 14:30, Металлург, Текстовая трансляция