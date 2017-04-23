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Нагорный – бронзовый призер ЧЕ на брусьях, Белявский – 4-й

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский гимнаст Никита Нагорный завоевал бронзовую медаль на брусьях на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который проходит в румынском Клуже.

Нагорный показал результат 15,266 баллов. Первым стал украинский спортсмен Олег Верняев (15,466), серебро – у немца Лукаса Даузера (15,366).

Еще один россиянин Давид Белявский стал четвертым, уступив соотечественнику 0,033 балла.

Клуж (Румыния)
Чемпионат Европы
Мужчины
Брусья

1. Олег Верняев (Украина) – 15,466
2. Лукас Даузер (Германия) – 15,366
3. Никита Нагорный (Россия) – 15,266
4. Давид Белявский (Россия) – 15,233

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