Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь1 : 2Оренбург
Футбол  Краснодар0 : 0Арсенал Тула
Футбол  Реал- : -Барселона
Футбол  Крылья Советов0 : 0Рубин
Футбол  Арсенал0 : 0Манчестер Сити
Футбол  Лион- : -Монако
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Мамтов возглавил гонку бомбардиров ФНЛ, опередив Панченко

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Тюмени» Хасан Мамтов трижды отличился в домашнем матче 33-го тура первенства ФНЛ (3:1) с «Факелом».

Он забил мячи на 66-й, 72-й и 81-й минутах, причем все - с пенальти.

Теперь на счету Мамтова 22 гола и он вышел в лидеры гонки бомбардиров нынешнего сезона ФНЛ.

У идущего вторым форварда «Динамо» Кирилла Панченко - 21 гол.

Антон Заболотный из «Тосно» с 13 мячами - третий.

Отметим, что Мамтов 12 из 22 мячей забил с пенальти, тогда как Панченко с одиннадцатиметрой отметки поразил ворота соперника лишь однажды.

Матч

Тюмень - Факел - 3:1 (0:1)

Голы

Касьян 18 (0:1). Мамтов 66 (1:1 - пен.). Мамтов 72 (2:1 - пен.). Мамтов 81 (3:1 - пен.).

Состав

Тюмень: Обухов, Гузь, Маслов, Кленкин, Лешонок, Теленков, Чудин, Рябокобыленко, Шляпкин, Мамтов, Чуканов

Факел: Кобзев, Курилов, Шахов, Багаев, Осипенко, Тихий, Свежов, Лукьяновс, Каюмов, Соловьёв, Касьян

Место и дата

23 апреля 14:00, Геолог, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дмитрий Гунько: Мы заслуженно победили в матче с «Нефтехимиком»Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько прокомментировал победу над «Нефтехимиком» в матче 33-го тура первенства ФНЛ.Дмитрий Парфенов: Я редко комментирую действия некоторых товарищей, но не надо устраивать шоу и ломать игруГлавный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов поделился мнением о ничьей (1:1) в матче 33-го тура ФНЛ против «Луча-Энергии».Николай Южанин: С «Енисеем» играли неплохо, имели моменты, но не смогли реализоватьГлавный тренер «Кубани» Николай Южанин прокомментировал поражение в матче 33-го тура ФНЛ от «Енисея» (2:0).Андрей Тихонов: Такие матчи, как сегодня, украшают ФНЛГлавный тренер «Енисея» Андрея Тихонова прокомментировал матч 33-го тура ФНЛ против «Кубани» (2:0).«Спартак-2» в большинстве обыграл «Нефтехимик»«Нефтехимик» дома уступил «Спартаку-2» (0:1) в 33-м туре первенства ФНЛ.В стиле «Монако». Как «Енисей» Андрея Тихонова обыграл «Кубань»В стиле «Монако». Как «Енисей» Андрея Тихонова обыграл «Кубань»В центральном матче 33-го тура ФНЛ встретились «Енисей» и «Кубань» – две команды, претендующие на повышение в классе.Вратарь спас для «Тосно» ничью в родном городе. Выход в РФПЛ снова перенесенВратарь спас для «Тосно» ничью в родном городе. Выход в РФПЛ снова перенесенПобеда над «Лучом-Энергией» могла приблизить тосненцев к премьер-лиге, но слабая концовка едва не привела к поражению.«Тосно» сыграло вничью с «Лучом-Энергией» и продлило беспроигрышную серию до пяти матчей«Тосно» в гостевом матче 33-го тура ФНЛ сыграло вничью с «Лучом-Энергией» со счетом 1:1.«Енисей» обыграл «Кубань» и поднялся на третье место«Енисей» дома взял верх над «Кубанью» (2:0) в 33-м туре первенства ФНЛ.ФНЛ. 33-й тур. «Луч-Энергия» - «Тосно», «Динамо» - «Мордовия» и другие матчиРезультаты матчей 33-го тура первенства России.РФС оштрафовал «Зенит» за несвоевременное предоставление контракта Зуйкова в ФНЛКомитет РФС по статусу игроков удовлетворил заявление РФС в отношении «Зенита» о нарушении сроков подачи контракта для дозаявки защитника Сергея Зуйкова за вторую команду, играющую в ФНЛ.Игорь Колыванов: По составу лидировать должны ЦСКА и «Зенит»Игорь Колыванов: По составу лидировать должны ЦСКА и «Зенит»Известный тренер в интервью «Советскому спорту» вспомнил работу в Уфе, поговорил о лидерстве «Спартака» и возвращении «Динамо» в РФПЛ.Новым спонсором «Динамо» может стать «Норильский никель»Новым спонсором московского «Динамо» может стать «Норильский никель», сообщает ТАСС.Толстых, Газзаев, Лещенко и Смертин вошли в общественно-экспертный совет «Динамо»Московское «Динамо» объявило о создании общественно-экспертного совета клуба. Сегодня состоялось его первое заседание.Завидуй, Криштиану! 7 футболистов, которым в России платят миллионы ни за чтоЗавидуй, Криштиану! 7 футболистов, которым в России платят миллионы ни за чтоКак не выйти на поле ни разу за сезон и получить за это почти два миллиона евро? Очень просто!Егор Титов прошел стажировку в «Тосно», но не войдет в тренерский штаб командыГенеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» прокомментировал стажировку Егора Титова в клубе.Топ-клубы РФПЛ интересуются вратарем «Спартака-Нальчика»Сразу несколько команд РФПЛ внимательно следят за 26-летним вратарем «Спартака-Нальчика» Антоном Антиповым.Кто зацепится за «стыки»? Сравниваем шансы команд ФНЛКто зацепится за «стыки»? Сравниваем шансы команд ФНЛВозвращение «Динамо» в РФПЛ – факт уже свершившийся.Спортивный директор «Динамо СПб»: С первого года в ФНЛ задачи выходить в премьер-лигу не будетпортивный директор «Динамо СПб» Андрей Орлов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал о планах петербургского клуба в случае выхода в ФНЛ.Юрий Калитвинцев: У нас не выполнена еще задача - завершить сезон на первом местеГлавный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал выездную победу над «Сибирью» (3:1) в матче 32-го тура первенства ФНЛ.
Спортивная гимнастика
Мельникова завоевала золото ЧЕ по спортивной гимнастике в вольных упражнениях
Футбол
«Крылья Советов» разошлись миром с «Рубином»
Футбол
Мамтов возглавил гонку бомбардиров ФНЛ, опередив Панченко
Хоккей
Александр Медведев: СКА ведет переговоры с Шипачевым и Дадоновым о новых контрактах
все новости
Хасан Мамтов
Хасан Мамтоввсе новости
Антон Заболотный
Антон Заболотныйвсе новости
Кирилл Панченко
Кирилл Панченковсе новости
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости