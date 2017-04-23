Мамтов возглавил гонку бомбардиров ФНЛ, опередив Панченко
Нападающий «Тюмени» Хасан Мамтов трижды отличился в домашнем матче 33-го тура первенства ФНЛ (3:1) с «Факелом».
Он забил мячи на 66-й, 72-й и 81-й минутах, причем все - с пенальти.
Теперь на счету Мамтова 22 гола и он вышел в лидеры гонки бомбардиров нынешнего сезона ФНЛ.
У идущего вторым форварда «Динамо» Кирилла Панченко - 21 гол.
Антон Заболотный из «Тосно» с 13 мячами - третий.
Отметим, что Мамтов 12 из 22 мячей забил с пенальти, тогда как Панченко с одиннадцатиметрой отметки поразил ворота соперника лишь однажды.
Матч
Голы
Касьян 18 (0:1). Мамтов 66 (1:1 - пен.). Мамтов 72 (2:1 - пен.). Мамтов 81 (3:1 - пен.).
Состав
Тюмень: Обухов, Гузь, Маслов, Кленкин, Лешонок, Теленков, Чудин, Рябокобыленко, Шляпкин, Мамтов, Чуканов
Факел: Кобзев, Курилов, Шахов, Багаев, Осипенко, Тихий, Свежов, Лукьяновс, Каюмов, Соловьёв, Касьян
Место и дата
23 апреля 14:00, Геолог, Онлайн-трансляция