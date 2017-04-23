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Дмитрий Гунько: Мы заслуженно победили в матче с «Нефтехимиком»

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько прокомментировал победу над «Нефтехимиком» в матче 33-го тура первенства ФНЛ.

«Мы были готовы к тому, что «Нефтехимик» будет обороняться большими силами и пытаться выходить в быстрые атаки, используя скорость крайнего полузащитника и высокорослого нападающего.

Естественно, удаление у хозяев повлияло на ход матча. Кроме того, в первом тайме «Спартак-2» играл против ветра, и соперник оказывал на нашу оборону давление за счет прямых передач.

После перерыва мы имели полное преимущество, создали достаточно голевых моментов, один из которых реализовал Давыдов. Считаю, победили заслуженно», - приводит слова Гунько официальный сайт «Спартака».

Матч

Нефтехимик - Спартак-2 - 0:1 (0:0)

Голы

Давыдов 76 (0:1).

Состав

Нефтехимик: Комаров, Сурков, Морозов, Кобахидзе, Бойчук, Корнилов, Маляка, Петролай, Бабырь, Муллин, Галиакберов

Спартак-2: Филиппов, Лихачёв, Кутин, Шанбиев, Хомуха, Пантелеев, Савичев, Бакаев, Самсонов, Давыдов, Мелкадзе

Место и дата

23 апреля 13:00, Нефтехимик, Онлайн-трансляция

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