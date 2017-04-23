Дмитрий Гунько: Мы заслуженно победили в матче с «Нефтехимиком»
Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько прокомментировал
победу над «Нефтехимиком» в матче 33-го тура первенства ФНЛ.
«Мы были готовы к тому, что «Нефтехимик» будет обороняться
большими силами и пытаться выходить в быстрые атаки, используя скорость
крайнего полузащитника и высокорослого нападающего.
Естественно, удаление у хозяев повлияло на ход матча. Кроме
того, в первом тайме «Спартак-2» играл против ветра, и соперник оказывал на
нашу оборону давление за счет прямых передач.
После перерыва мы имели полное преимущество, создали достаточно голевых моментов, один из которых реализовал Давыдов. Считаю, победили заслуженно», - приводит слова Гунько официальный сайт «Спартака».
Матч
Нефтехимик - Спартак-2 - 0:1 (0:0)
Голы
Давыдов 76 (0:1).
Состав
Нефтехимик: Комаров, Сурков, Морозов, Кобахидзе, Бойчук, Корнилов, Маляка, Петролай, Бабырь, Муллин, Галиакберов
Спартак-2: Филиппов, Лихачёв, Кутин, Шанбиев, Хомуха, Пантелеев, Савичев, Бакаев, Самсонов, Давыдов, Мелкадзе
Место и дата
23 апреля 13:00, Нефтехимик, Онлайн-трансляция