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Опубликовано расписание первого дня группового этапа The Kiev Major

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Студия RuHub опубликовала расписание матчей первого раунда группового этапа The Kiev Major.



Групповая стадия пройдет 24-25 апреля по швейцарской системе с матчами до двух побед. 16 команд выйдут в плей-офф с форматом single-elimination и матчами до двух побед, а гранд-финал - до трех. Стадия плей-офф состоится 27-30 апреля в Национальном дворце искусств «Украина». Призовой фонд в чемпионата составит 3 миллиона долларов.

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