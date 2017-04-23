Опубликовано расписание первого дня группового этапа The Kiev Major
Студия RuHub опубликовала расписание матчей первого раунда группового этапа The Kiev Major.
Групповая стадия пройдет 24-25 апреля по швейцарской системе с матчами до двух побед. 16 команд выйдут в плей-офф с форматом single-elimination и матчами до двух побед, а гранд-финал - до трех. Стадия плей-офф состоится 27-30 апреля в Национальном дворце искусств «Украина». Призовой фонд в чемпионата составит 3 миллиона долларов.
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