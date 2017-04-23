«Манчестер Юнайтед» предложил контракт Мертенсу

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает приобрести полузащитника «Наполи» Дриса Мертенса.

Контракт 29-летнего бельгийца с итальянским клубом истекает в следующем году, в этой связи не исключено, что «Наполи» решит продать игрока, чтобы он не ушел бесплатно по окончании сезона 2017/2018.

По данным La Repubblica, «Манчестер Юнайтед» уже вышел на Мертенса с предложением о контракте с зарплатой в 4,5 миллиона долларов. А сумма трансфера составит 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Мертенс забил 27 голов и сделал 12 голевых передач в 40 матчах во всех турнирах.

Напомним, Мертенс выступает за «Наполи» с 2013 года, когда перешел из ПСВ.