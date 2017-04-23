Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь1 : 2Оренбург
Футбол  Краснодар0 : 0Арсенал Тула
Футбол  Реал- : -Барселона
Футбол  Крылья Советов0 : 0Рубин
Футбол  Арсенал0 : 0Манчестер Сити
Футбол  Лион- : -Монако
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Манчестер Юнайтед» предложил контракт Мертенсу

Источник:  Football ItaliaКомментарии

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает приобрести полузащитника «Наполи» Дриса Мертенса.

Контракт 29-летнего бельгийца с итальянским клубом истекает в следующем году, в этой связи не исключено, что «Наполи» решит продать игрока, чтобы он не ушел бесплатно по окончании сезона 2017/2018.

По данным La Repubblica, «Манчестер Юнайтед» уже вышел на Мертенса с предложением о контракте с зарплатой в 4,5 миллиона долларов. А сумма трансфера составит 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Мертенс забил 27 голов и сделал 12 голевых передач в 40 матчах во всех турнирах.

Напомним, Мертенс выступает за «Наполи» с 2013 года, когда перешел из ПСВ.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Лерой Сане: Гвардиола говорит мне играть, как Месси или НеймарПолузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане рассказал о работе под руководством Хосепа Гвардиолы.Кому продался «Милан». Все о новых владельцах легендарного клубаКому продался «Милан». Все о новых владельцах легендарного клуба«Советский спорт» рассказывает о продаже «Милана» китайским инвесторам и о ближайших перспективах легендарного клуба.Стефано Пиоли: Моя команда не может играть, так как «Интер» во втором тайме матча с «Фиорентиной»Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли подвел итоги матча 33-го тура серии A с «Фиорентиной» (4:5) на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции.Арсен Венгер: Хочу, чтобы Окслейд-Чемберлен оставался в «Арсенале» ближайшие десять летГлавный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассчитывает на то, что полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен будет выступать за «канониров» еще десять лет.Серия А. 33-й тур. «Сассуоло» сыграл вничью с «Наполи», «Ювентус» - «Дженоа» и другие матчиРезультаты матчей 33-го тура чемпионата Италии.«Наполи» не смог обыграть «Сассуоло»«Сассуоло» дома сыграл вничью с «Наполи» (1:1) в 33-м туре чемпионата Италии.«Манчестер Юнайтед» намерен подписать ДайераПолузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер может начать следующий сезон в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Telegraph.«Манчестер Юнайтед» стал ближе к подписанию Белотти после травмы Ибрагимовича«Манчестер Юнайтед» стал ближе к заключению соглашения с нападающим «Торино» Андреа Белотти после того, как форвард манкунианцев Златан Ибрагимович получил серьезную травму, сообщает Daily Mirror.«Манчестер Юнайтед» интересуется МертенсомВингер «Наполи» и сборной Бельгии Дрис Мертенс может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».Мауро Икарди: Наша игра недостойна «Интера»Форвард «Интера» Мауро Икарди не смог объяснить, что произошло с командой в матче 33-го тура серии A с «Фиорентиной» (4:5) на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции.«Барселона» интересуется Кристианом ЭриксеномПолузащитник «Тоттенхэма» и сборной Дании Кристиан Эриксен может продолжить карьеру в «Барселоне».Победа «Челси», гол Тарасенко и феерия во Флоренции. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра воскресенья.АПЛ. 34-й тур. «Бернли» - «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» - «Кристал Пэлас» и другие матчиРезультаты матчей 34-го тура чемпионата Англии.«Фиорентина» и «Интер» забили девять мячей на двоих в матче серии АФутболисты «Фиорентины» на своем поле обыграли «Интер» в матче 33-го тура чемпионата Италии со счетом 5:4.«Борнмут» разгромил «Мидлсбро» в 34-м туре АПЛФутболисты «Борнмута» на своем поле крупно переиграли «Мидлсбро» (4:0) в матче 34-го тура английской премьер-лиги.«Манчестер Сити» может купить Гризманна за 75 миллионов фунтовФорвард мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».Инсинье продлил контракт с «Наполи» до 2022 годаАтакующий полузащитник сборной Италии Лоренцо Инсинье продлил контракт с «Наполи».Новичок АПЛ пропустил два одинаковых автогола от своего вратаря! (видео)Новичок АПЛ пропустил два одинаковых автогола от своего вратаря! (видео)Неделю назад «Брайтон» впервые оформил выход английскую премьер-лигу, а теперь проиграл «Норвичу» благодаря необычному дублю голкипера.Ибрагимович из-за травмы может завершить спортивную карьеруШведский нападающий «Манчестер Юнайтед» из-за травмы может завершить спортивную карьеру, сообщает Record.«Барселона» и «Челси» поборются за ВерраттиИнтерес к полузащитнику ПСЖ Марко Верратти проявляют «Барселона» и «Челси». Об этом сообщают британские СМИ.
Спортивная гимнастика
Мельникова завоевала золото ЧЕ по спортивной гимнастике в вольных упражнениях
Футбол
«Крылья Советов» разошлись миром с «Рубином»
Футбол
Мамтов возглавил гонку бомбардиров ФНЛ, опередив Панченко
Хоккей
Александр Медведев: СКА ведет переговоры с Шипачевым и Дадоновым о новых контрактах
все новости
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Наполи
Наполикалендарьстатистика
Дрис Мертенс
Дрис Мертенсвсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы