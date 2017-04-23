Морган Райлли: У «Торонто» есть шанс на победу

Защитник «Торонто» Морган Райлли поделился ожиданиями от шестого матча серии первого раунда плей-офф против «Вашингтона».

- Мы стали сильнее верить в себя. Мы доказали самим себе, что заслужили право играть в плей-офф. Мы два раза победили, четыре раза играли овертайм. Мы верим, что можем играть и делать это на скорости. У нас есть шанс на победу, - передает слова защитника «Мэйпл Лифс « официальный сайт НХЛ.

Напомним, что после пяти встреч серии первого раунда Кубка Стэнли счет в серии «Торонто» - «Вашингтон» 3-2 в пользу «Кэпиталз». Шестая встреча между командами пройдет в понедельник в Торонто. Игра начнется в 2:00 по московскому времени.